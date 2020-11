L’un des scandales juridiques les plus notoires de ces derniers mois est la demande de Johnny Depp pour diffamation contre son ex-femme Journal Amber Heard et The Sun, qui a perdu l’interprète de Jack Sparrow et qui a eu des répercussions en perdant plusieurs rôles, ce qui n’est pas arrivé avec l’actrice malgré la demande des fans et tout indique que Ambre a entendu sera dans ‘Aquaman 2’ malgré le fait qu’il y ait une campagne pour la retirer du rôle de Mera.

Après le verdict de cette affaire, il a été annoncé que Johnny Depp a perdu le rôle de Jack Sparrow dans la franchise ‘Pirates des Caraïbes’, il a également été renvoyé de ‘Bêtes fantastiques 3’, quelque chose qui a agacé les fans car Warner est déjà à la recherche de l’acteur pour reprendre le rôle de Grindelwald Et il semble Mads Mikkelsen est en négociation.

Malgré le fait que les fans ont demandé à Warner de prendre des mesures contre l’ex-femme de Depp, tout indique que Amber Heard sera dans ‘Aquaman 2’, Eh bien, lors d’une interview pour Entertainment Weekly, l’actrice a déclaré qu’elle était prête à revenir à la suite et qu’elle ne s’inquiétait pas de ce qui se disait d’elle sur les réseaux sociaux.

“Les rumeurs et les campagnes sur les réseaux sociaux ne dictent pas les décisions du casting, car elles n’ont aucun fondement dans la réalité, seuls les fans ont réalisé” Aquaman “et” Aquaman 2 “. Je suis ravi de commencer l’année prochaine.”

Malgré la campagne pour la retirer du rôle, tout indique que Warner poursuivra sa participation au DCEU malgré le fait qu’il a été démontré que Heard a également exercé des violences physiques et psychologiques contre Depp, en plus des infidélités.