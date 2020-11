Depuis septembre 2020, Cinemex a mis en place une nouvelle modalité permettant aux cinéphiles de louer un cinéma dans sa modalité Platine pour une personne seule ou avec quelques compagnons. Obéissant au succès de cette stratégie, l’exposant mexicain a annoncé avoir réinventé le concept, non seulement pour que le public puisse profiter des premières, mais aussi pour jouer à des jeux vidéos et jusqu’à regardez les meilleurs matchs de la NFL.

A cette occasion, le concept de Ma chambre Cinemex s’agrandit dans ses complexes Prime Oui Traditionnel dans tout le pays. Par une déclaration, la société a déclaré ce qui suit:

«Ma chambre Cinemex Il peut être loué dans les complexes Platino pour une capacité de 5 à 20 personnes et dans les complexes Premium et Traditionnel pour 5 à 30 personnes, pour les fonctions disponibles sur le panneau d’affichage Cinemex dans cette modalité. Ainsi, chacun peut profiter de la magie du cinéma, avec la tranquillité d’esprit d’être dans un espace sûr, où toutes les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires sont respectées et poussées à l’extrême ».

Ma salle Cinemex Gamer

Cinemex et Arena The Place to Play se sont associés pour offrir la meilleure expérience aux joueurs. Il s’avère que vous pouvez louer une salle pour 8 joueurs pendant 2 heures, pour pouvoir jouer à des jeux vidéo via différentes consoles telles que Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et les consoles nouvelle génération: Xbox Series X et PlayStation 5, sur un écran géant. Et pas seulement cela, car le mode de jeu peut être au format libre ou au format tournoi.

Voici la liste des titres jouables dont vous pouvez profiter:

Super Smash Bros UltimateStreet FighterMK 11Marvel VS CapcomInjustice 2Dragon Ball Fighter ZFIFA 20Mario Kart 8 DeluxeMario PartyArmsTournoi PokemonPS VRRush of bloodBeat Knows

Ensuite, la liste des complexes en CDMX où vous pouvez déjà louer Ma salle Cinemex Gamer:

Cinemex Premium Artz pedregalCinemex Parque DeltaCinemex LindavistaCinemex UniversidadCinemex Reforma 222

Ensuite, la liste des complexes en République mexicaine où vous pouvez louer bientôt Ma salle Cinemex Gamer:

Cinemex CarsoCinemex CuernavacaCinemex Premium MetepecCinemex Premium QuerétaroCinemex Premium PachucaCinemex Premium Alaïa

Ma salle Cinemex pour regarder les matchs de la NFL

Et pour les amateurs de football, Cinemex transforme ses théâtres en stades authentiques pour profiter sur écrans géants, avec transmission HD et vivre pleinement les meilleurs matchs de la NFL en compagnie de nos amis.

Des prix

Il est important de noter que le prix de location d’une salle Cinemex variera en fonction de la journée, du complexe et du nombre de personnes.

Prix ​​estimés:

À partir de 470 pesos pour 10 personnes, de 655 $ pesos pour 15 personnes, de 840 $ pesos pour 20 personnes, de 1 210 pesos pour 30 personnes.

Pour en savoir plus sur le concept Ma chambre Cinemex cliquez ici. Et dans ce lien, consultez les questions fréquemment posées sur cette nouvelle modalité.

salle privée cinemex



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.