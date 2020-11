L’arrivée de Disney Plus au Mexique entraîne également plusieurs premières et des matériaux originaux de la plate-forme qui rendront sûrement votre location deux fois plus élevée. Parmi eux, Mulán, la nouvelle action en direct de Disney dont vous pouvez désormais voir gratuitement ses premières minutes, avant son arrivée en décembre.

Les premières minutes de Mulan sont intéressantes car elles montrent déjà la focalisation que prendra le film, présentant une petite fille aux capacités impossibles. Il ne s’agit de rien d’autre que de votre chi, l’énergie vitale du corps qui est la question la plus importante de l’esprit dans la culture chinoise. Le détail nous donne un aperçu que ce sera une épopée d’action de style très oriental où les aventures et l’action sont hautement stylisées.

Aux États-Unis, le film est disponible à la vente dans des formats physiques haute définition et également sur pratiquement n’importe quel site en ligne pour l’achat numérique de films. Cependant, au Mexique, nous devons encore attendre un peu sa première officielle sur la plate-forme Disney Plus.

Mulan avait initialement prévu une sortie en salle pour l’été, mais lorsqu’il est devenu clair que la pandémie empêcherait les sorties en salles commerciales d’obtenir la vie au box-office qu’elles méritaient, Disney a choisi de faire ses débuts sur sa plate-forme numérique. pour un coût supplémentaire à l’abonnement et avec le contenu conservé à perpétuité.

Selon des chiffres non officiels de Disney, le film aurait rapporté dans cette dynamique un bénéfice net d’environ 260 millions de dollars qui est allé directement dans les caisses de l’étude, sans qu’il y ait eu de distribution avec les chaînes de cinéma, comme cela se produit normalement.

Probablement cette dynamique de sortie des gros paris du studio sur une plateforme de streaming aura ses avantages, puisque Disney et Pixar lanceront également Soul de cette manière. Le film d’animation qui parle d’un monde des esprits et d’un fan de jazz entre la vie et la mort, sortira sur les écrans de tous les abonnés le jour de Noël.

Pendant ce temps, Mulán est sorti en salles sur certains marchés tels que la Chine et sera disponible dans notre pays à partir de 4 décembre, sur tous les écrans avec Disney Plus.

Mulan a été réalisé par Niki Caro et avec Liu Yifei, Donnie Yen, Jet Li et Gong Li. Vous pouvez lire les réactions du critique ici.

