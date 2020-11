Les appels vidéo sont devenus l’un des outils les plus constants pour communiquer à distance et lors de rencontres physiques, c’est devenu une activité inhabituelle. A propos, Équipes Microsoft, qui cherche à améliorer les réunions à distance, a mis à jour son service et vous pouvez désormais passer des appels vidéo gratuits jusqu’à 250 personnes.

Il s’avère qu’avec les nouvelles mises à jour, l’entreprise offre à ses utilisateurs la possibilité de créer une réunion avec jusqu’à 250 participants. Pour pouvoir le faire, l’hôte n’a qu’à avoir un compte Microsoft et le plus important est que les invités n’ont pas besoin d’avoir un compte pour participer aux appels vidéo.

Mais si vous voulez une réunion virtuelle beaucoup plus familière et personnelle, Microsoft Teams a également lancé un nouveau mode pour parler avec jusqu’à 49 de vos amis ou de votre famille. De plus, il propose déjà des appels vocaux et vidéo entièrement gratuits jusqu’à 24 heures, disponibles dans sa version Web et son application mobile.

Source: Microsoft

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités ajoutées à Microsoft Teams:

Démarrez une discussion personnelle ou créez une discussion de groupe avec jusqu’à 250 personnes.Synchronisez sans problème vos chats existants de votre téléphone mobile vers votre ordinateur et discutez sur l’appareil mobile de votre choix.Parlez toute la journée gratuitement avec vos amis et votre famille via des appels vidéo ou des appels audio.Partagez des invitations à des visioconférences avec n’importe qui, même s’ils n’ont pas Teamset passez des appels vidéo jusqu’à 49 de vos amis ou de votre famille dans un cadre en mode Galerie ou en mode Ensemble. Téléchargez et partagez des photos et des vidéos depuis votre ordinateur dans n’importe quelle discussion personnelle ou de groupe.

Pour créer une discussion avec vos amis et votre famille, procédez comme suit:

Si l’hôte est nouveau dans Microsoft Teams, il vous suffit de télécharger l’application de bureau et de vous connecter avec un compte Microsoft personnel. Si vous utilisez actuellement l’application de bureau Teams pour le travail, cliquez simplement sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez “Ajouter un compte personnel”. Après vous être connecté. Microsoft Teams ouvrira une nouvelle fenêtre contenant vos discussions et groupes personnels pour faciliter le basculement entre vos contacts professionnels et vos comptes personnels.

Source: Microsoft

Et si cela ne suffit pas, l’entreprise travaille déjà sur une autre fonctionnalité Microsoft Teams pour les appareils équipés de systèmes Android et iOS qui permettra aux utilisateurs de discuter avec les utilisateurs, même s’ils n’ont pas installé Microsoft Teams sur leurs appareils. Selon les développeurs: “Tapez simplement le nom ou le numéro de téléphone d’un contact pour l’ajouter à une discussion de groupe, et s’il ne fait pas partie de Teams, il peut recevoir et envoyer des réponses au groupe par SMS, ce qui permet de maintenir la conversation fluide”.

Dans ce lien, vous trouverez de nombreux détails supplémentaires sur l’utilisation des nouvelles fonctions de Microsoft Teams.

En plus de Microsoft, WhatsApp, Telegram et Facebook proposent également leurs outils respectifs pour passer des appels vidéo.

Appels vidéo Microsoft



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.