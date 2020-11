Ce n’est pas une nouvelle que cette prochaine série de Marvel Studios, mettant en vedette Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) et Paul Bettany (Vision), sera quelque chose de sans précédent dans l’histoire du MCU. Outre le fait qu’il s’agira de la production chargée d’inaugurer la branche télévisuelle d’un univers originellement cinématographique, il érigera également un hommage au genre sitcom. Et si les images en noir et blanc du projet (majoritairement diffusées) suggèrent des références à des séries comiques d’antan, il semble que WandaVision fera un clin d’œil à des productions plus contemporaines, y compris le célèbre Le bureau.

En plus de révéler quelques nouvelles images de WandaVision, Empire a publié cette semaine des déclarations du patron de Marvel Studios, Kevin Feige, qui offrent des détails juteux sur la prochaine série Disney Plus. Par exemple, qu’il plonge stylistiquement dans les productions télévisuelles du 21e siècle, au-delà des classiques auxquels il fait également allusion.

«J’ai adoré la télévision et j’ai trop regardé The Dick Van Dyke Show, I Love Lucy, Bewitched et tout ça», a déclaré Feige. «[Pero en Wandavision] on monte au style Modern Family et The Office. Le style documentaire de parler avec la caméra et la caméra tremblante ».

Plus précisément, les gagnants des Emmy Awards Modern Family (2009-2020) et Le bureau (2005-2013) sont quelques-unes des productions en série qui ont fait du faux documentaire, ou faux documentaire, un phénomène parmi un public avide de sitcoms spirituels. Les deux programmes présentaient toujours des segments où un personnage s’adressait à la caméra pour offrir une présentation humoristique de la situation vécue dans chaque épisode. Pouvez-vous imaginer cela, maintenant avec deux super-héros de l’univers Marvel?

Avec la déclaration précédente de Feige, tout indique que WandaVision fera le tour de plus de 50 ans de comédie sur le petit écran américain, alors préparez-vous! Depuis le lancement du spot “Grand jeu” Pendant le Super Bowl LIV, il a déjà été déduit que la série était basée sur un nombre énorme de sitcoms publiées entre les années 50 et 90.

Dans son dialogue avec Empire, Kevin Feige s’est également penché sur le peu que nous savons de la sorcière écarlate, anticipant que de nombreux mystères seront résolus grâce à sa série solo.

«Si vous regardez la saga Infinity, je ne pense pas que quiconque ait subi plus de souffrance et de traumatisme que Wanda Maximoff. Et aucun personnage ne semble être aussi puissant que Wanda Maximoff. Et aucun personnage n’a un ensemble de pouvoirs aussi mal défini et inexploré que Wanda Maximoff. Cela semblait être une exploration qui porterait ses fruits après Fin du jeu. Qui d’autre est conscient de ce pouvoir? D’où vient-il? Le joyau mental l’a-t-il déverrouillé? “

WandaVision sera présenté en première en streaming Disney Plus sur 15 janvier 2021. Excité?

Modern Family le bureau WandaVision



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.