Enfin, 2020 a donné sa dernière impulsion au début attendu de la phase 4 de Marvel Studios et cette année marquera la première où il n’y aura pas de première, rien de la maison des idées que l’histoire qu’Iron Man a commencée en 2008 peut suivre, Et c’est que la date de sortie de Wandavision pour Disney Plus vient d’être annoncée et ce ne sera pas en 2020.

C’est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle est que nous ne devrons attendre encore que 15 jours en 2021:

La première série télévisée du service de streaming Disney Plus axée sur les personnages de Marvel, arrivera le 15 janvier 2021 où nous pouvons voir de première main ce qui se passe dans la tête de Scarlett Witch, ou est-ce celui de Vision?

Il parait le plan La série et les films Disney Plus commencent à mettre en place un agenda solide avec la date de sortie de Wandavision et qui repose sur la temporalité de ses produits, c’est-à-dire au moins dans sa série qui se présente chaque semaine un nouvel épisode sans recourir au marathon:

La deuxième saison de Le mandalorien se termine le 18 décembre, Âme Pixar ouvre le 25 de ce mois, Wandavision à venir le 15 janvier



