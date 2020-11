Malgré sa démission, Warner Bros. vous devrez toujours payer le plein salaire à Johnny Depp même si je n’ai filmé qu’une seule scène de Bêtes fantastiques 3.

L’acteur de 57 ans a révélé vendredi dernier qu’il avait dû se désengager du troisième volet de la saga à la demande de l’étude et à la suite du verdict qui a tranché en faveur du journal The Sun et Amber Heard. Le juge Andrew Nicol a accepté la preuve que Depp avait abusé de son ex et, par conséquent, a donné au tabloïd la raison pour laquelle il l’avait décrit comme un «abuseur d’épouse» dans un article. Un verdict que Johnny envisage de faire appel après l’avoir qualifié de «surréaliste». Et c’est que non seulement il continue à défendre sa vérité, mais cette décision donnerait carte blanche au monde et aux médias pour s’adresser à lui de cette manière.

Cependant, malgré sa démission, Warner Bros devra lui verser l’intégralité du salaire qui, apparemment, serait d’environ 10 millions de dollars (l’équivalent de 8,36 millions d’euros). Selon The Hollywood Reporter, Johnny Depp avait un contrat du type «payer ou exécuter» qui précise qu’il sera indemnisé que le film soit réalisé ou non ou s’il est remplacé. Quel serait le cas. Ces types de contrats sont récurrents parmi les stars les plus demandées puisqu’en s’engageant dans une production, ils laissent de côté les autres offres.

Fantastic Animals 3 a commencé le tournage le 20 septembre dans les studios Warner Bros.à Leavesden, au nord de Londres (le même où toute la saga Harry Potter a été tournée). Et s’il est curieux qu’en un mois et demi de tournage Johnny Depp n’ait tourné qu’une seule séquence, c’est qu’il y a une explication. On s’en doutait déjà précédemment dans un article sur l’avenir du troisième film que l’on écrivait avant de connaître la démission, et c’est ça Warner Bros. attendait le verdict avant d’investir dans les séquences de l’acteur.

Selon des sources consultées par The Hollywood Reporter, l’étude voulait laisser du temps au processus judiciaire avant de se prononcer sur l’avenir de Johnny dans la saga. Une fois que le juge Andrew Nicol a décidé qu’il acceptait le témoignage de Heard (qui a brossé un tableau de Depp comme un agresseur), la décision du chef du studio Toby Emmerich était un fait accompli et le studio a choisi de le remplacer. Et depuis lors, le soutien des fans est viral.

Warner Bros. a annoncé dans sa propre déclaration son intention de remplacer Depp, mais les noms qu’ils auraient à l’esprit sont actuellement inconnus. Cependant, après la publication de la nouvelle, les fans de l’acteur et de la saga magique ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux demandant à Colin Farrell de reprendre le personnage après avoir donné vie à une version de Grindelwald dans le premier opus, Fantastic Animals et où les trouver. Cependant, cette demande n’aurait pas beaucoup de sens.

Apparemment, Fantastic Beasts 3 allait être une suite mettant en vedette trois avec Depp, Jude Law et Eddie Redmayne partageant le même temps d’écran, bien que Johnny soit le mieux payé (selon THR). On ne sait pas comment cette division pourrait changer avec un autre acteur dans le rôle de Grindelwald. En principe, la saga qui sert de préquelle et de spin-off de Harry Potter est conçue pour se composer de cinq longs métrages.

Pendant ce temps, Depp a un autre procès en diffamation en cours contre Amber Heard en Virginie. En principe, le juge a déjà convoqué l’acteur pour témoigner pendant trois jours consécutifs en novembre.

