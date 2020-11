En raison de la pandémie causée par le coronavirus, de nombreux studios ont décidé de reporter leurs prochaines sorties à l’année suivante, Cependant, en raison du fait que les conditions ne semblent pas s’améliorer, d’autres choisissent de lancer leurs prochains projets directement au format On Demand, comme ce fut le cas avec “ Mulan ”, cependant, Warner Bros est toujours convaincu que tout s’améliorera, donc «Wonder Woman 1984» ne sortira pas en streaming.

‘Wonder Woman 1984’ a dû subir plusieurs retards dans sa date de sortie, Étant donné qu’après avoir été publié en juin, il a reçu une nouvelle date en octobre et a finalement été déplacé en décembre, cependant, avec des cas de coronavirus en augmentation, il n’est pas certain qu’il atteindra les salles au cours de ce mois.

Récemment, Universal a conclu un accord avec AMC Theatres, qui établit que ses films ne resteront sur la facture que pendant trois semaines et seront ensuite diffusés directement en streaming, alors Deadline a mentionné que Warner Bros choisirait cette option pour lancer le prochain épisode de “ Wonder Woman ”, donc le studio a déjà donné sa position sur cette rumeur.

Est ainsi Warner Bros a déjà confirmé qu ‘”un tel plan n’existe pas”, Le studio reste donc ferme dans sa position de donner au film une sortie en salle traditionnelle, ce qui a du sens étant donné qu’il s’agit de l’une de ses plus grandes sorties et de celle dont il attend le plus de profits, ce qui ne serait pas possible avec un court métrage. période de projection, de ce fait, ils peuvent décider d’attendre que les conditions soient réunies pour sortir le long métrage.

Si c’est le cas, “ Wonder Woman 1984 ” durera probablement jusqu’en 2021 Et sûrement cela ne ferait pas mal les premiers mois, donc les fans d’héroïne devraient attendre longtemps pour voir le nouvel opus, ceci parce que les complexes cinématographiques qui avaient déjà eu une réouverture, ferment à nouveau leurs portes avant l’augmentation des cas dans les différents pays du monde.

C’est ainsi qu’il a été confirmé que ‘Wonder Woman 1984’ ne sortira pas en streaming Et on ne sait toujours pas s’il arrivera en décembre, car après le terrible résultat obtenu avec “ Tenet ”, Warner Bros a appris sa leçon et ne lancera pas un autre de leurs grands projets tant qu’ils ne seront pas sûrs de récupérer au moins leur investissement.