Nous avons commencé le mois de novembre avec le lancement du manga On n’apprend jamais (Bokutachi wa Benkyō ga Dekinai) par Taishi Tsutsui. De même, Panini Manga est mis à jour au Mexique avec les éditions publiées au Japon de Terraformars de Yu Sasuga et est à un volume d’atteindre Attaque des Titans par Hajime Isayama.

D’autre part, un nouveau volume mensuel de Lone Wolf (lire notre critique ici) par Kazuo Koike et l’édition bihebdomadaire Kanzenban de Dragon Ball par Akira Toriyama lorsque nous avons l’information. Concernant les volumes compilés, de nouveaux numéros de Kaguya-sama: l’amour c’est la guerre par Aka Akasaka; Oyasumi punpun par Inio Asano; la deuxième saison de Rosario + Vampire par Akihisa Ikeda; et les adaptations manga de Pokémon: Rubis et saphir Oui Fantaisie Granblue.

Auteur: Taishi Tsutsui.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Les caractéristiques: Jaquette et séparateur.

Nombre de volumes: 19+.

Sexe: Harem, comédie romantique.

Synopsis: Nariyuki Yuiga est une jeune mannequin au lycée qui s’efforce d’obtenir une recommandation de son école pour entrer à l’université. Le directeur de l’école accepte de le lui donner, mais à la condition qu’elle aide ses camarades de classe Fumino Furuhashi et Rizu Ogata à étudier pour l’examen d’entrée à l’université. Nariyuki pensait que les deux étaient des génies, mais il ne savait pas qu’ils avaient des rêves disparates avec leurs talents. Nariyuki apprend à les connaître et jure de les faire admettre à l’université de son choix tandis que diverses situations comiques se déroulent entre eux trois.

Auteur: Hajime Isayama.

Périodicité: Sans date.

Prix: 99 pesos.

Éditeur source: Magazine Bessatsu Shonen, Kodansha.

Volumes totaux: 32+.

Sexe: Action, post-apocalyptique, drame, fantaisie.

Synopsis initial: C’est un monde contrôlé par les Titans … L’humanité, transformée en nourriture pour les géants, a construit des murs gigantesques, et a payé pour éviter les attaques avec sa liberté. Cependant, l’apparition du grand géant détruit la paix symbolique qui avait été obtenue et provoque le début d’une guerre sans espoir.

Auteur: Akira Toriyama.

Périodicité: Bihebdomadaire.

Prix: 289 pesos.

Éditeur source: Saut hebdomadaire de Shonen, Shueisha.

Les caractéristiques: Finitions spéciales et pages couleur.

Volumes totaux: 3. 4.

Sexe: Shonen, action, aventure, fantaisie, drame, comédie.

Synopsis: Une jeune fille de 16 ans a entamé un long voyage pour retrouver les Dragon Balls, dont une légende parle. Chacune de ces sphères, selon leur ordre, possède un nombre précis d’étoiles. Si les sept boules de dragon sont trouvées et réunies, un dragon sacré pourrait être invoqué, exaucant un souhait. Au début de l’aventure, il rencontre un très étrange garçon de 12 ans, avec une queue de singe et une force extraordinaire: Son Goku. Goku possède la sphère à quatre étoiles, qui semble avoir été un cadeau de son grand-père décédé et, pour l’instant, il l’utilise pour lui parler. Goku ne connaît donc toujours pas la légende. Bulma le lui dit et décide de l’adopter. Goku vous sera d’une grande aide dans vos aventures.

Auteur: Makoto Fugetsu (histoire) et Kenji Ooiwa (art) / Cygames (histoire originale).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Cycomics, Kodansha.

Les caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Volumes totaux: sept.

Sexe: Aventure, fantaisie, action.

Synopsis initial: La rencontre fortuite entre Gran, un garçon qui rêve de l’île d’Astros, Estalucia, et une fille aux cheveux bleus et aux yeux bleus chassée par l’Empire Erste changera leur vie à jamais lorsque le destin de leur corps sera à jamais lié . Ensemble, ils commenceront une aventure qui les mènera à travers les vastes cieux de ce monde.

Auteurs): Kazuo Koike (histoire) et Goseki Kojima (art).

Périodicité: Mensuel.

Prix: 149 pesos.

Éditeur source: Manga Action, Futabasha.

Les caractéristiques: Jaquette et finition spéciale.

Volumes totaux: 28.

Sexe: Drame historique, arts martiaux, aventure.

Synopsis initial: Un tueur à gages parcourt le pays en faisant son travail, porte une pancarte: “Enfant à louer, épée à louer, à votre service.” Ce meurtrier est un ronin qui porte son fils et pour cette raison s’appelle le “loup qui porte son petit”, mais il n’est pas seulement un ancien samouraï qui va d’un endroit à un autre pour remplir ses engagements, mais a sa propre mission et la sienne des règles, des règles que personne ne devrait enfreindre ou ignorer car il court le risque d’être l’une des innombrables victimes du guerrier errant le plus inspirant depuis des siècles.

Auteur: Aka Akasaka.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Miracle Jump / Weekly Young Jump, Shueisha.

Les caractéristiques: Jaquette et pages couleur.

Nombre de volumes: 19+.

Sexe: Comédie scolaire romantique.

Synopsis initial: Qu’elles soient éduquées ou issues de bonnes familles, la Shuchiin Academy rassemble les plus grands génies! Kaguya Shinomiya, le vice-président du conseil, et Miyuki Shirogane, le président, se réunissent au sein du conseil étudiant. Ils semblent s’aimer, mais… six mois se sont écoulés sans que rien ne se passe! Ils sont tellement fiers qu’ils refusent de confesser leurs sentiments, alors ils espèrent que l’autre franchira le pas, et pour cela ils planifient les stratégies les plus complexes. Profitez jusqu’à ce que vous avouiez votre amour !! Commencez une guerre psychologique amusante!

Auteur: Inio Asano.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Weekly Young Sunday / Big Comic Spirit, Shogakukan.

Les caractéristiques: Jaquette et finition spéciale.

Volumes totaux: 13.

Sexe: Drame, devenir majeur.

Synopsis initial: Punpun regarde le monde avec les yeux d’un poussin, parce que peut-être de cette façon il peut supporter que son père bien-aimé est un alcoolique violent; sa mère, victime battue; et l’amour de sa vie, un camarade de classe qui s’en va. Alors Punpun se contente de ses amis, invoque son «cher Dieu, cher Dieu» et se lance dans des aventures jusque-là inconnues, comme faire l’expérience de ce que les adultes appellent «l’amour» pour sa nouvelle partenaire, Aiko Tanaka.

Auteurs): Hidenori Kusaka (histoire) et Satoshi Yamamoto (art).

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 99 pesos.

Éditeur source: Chorale Chorale Comic, Shogakukan.

Volumes totaux: 8.

Sexe: Aventure, kodomo, action, comédie.

Synopsis initial: Rubí et sa mère vont vivre à Petalia City, où Norman, père et mari, est un animateur de gym. Rubí et son père ont des différences quant à leur avenir. Rubí rencontrera Zafiro, avec qui elle fixe une date limite pour se revoir et vérifier si chacun a atteint son objectif afin que chacun puisse accepter la valeur de l’autre. Dans chaque chapitre, un nouveau Pokémon nous surprendra par ses mouvements et ses capacités pour continuer l’aventure.

Auteur: Akihisa Ikeda.

Périodicité: Bimensuel.

Prix: 119 pesos.

Éditeur source: Jump Square, Shūeisha.

Les caractéristiques: Jaquette.

Volumes totaux: 14.

Sexe: Comédie romantique, surnaturelle, harem.

Synopsis: Quelque chose d’inattendu s’est produit: Tsukune Aono est entré à l’Académie Yokai, où seul Yokai participe. Juste au moment où il pensait s’échapper, il était très heureux parce qu’il avait croisé la belle Moka. Cependant, lorsqu’elle a détaché le chapelet sur sa poitrine, son vrai corps a fait son apparition. C’est un grand monstre. C’est un vampire!

Auteurs): Yu Sasuga (histoire) et Kenichi Tachibana (art).

Périodicité: Sans date.

Prix: 109 pesos.

Éditeur source: Jeune saut hebdomadaire, Shueisha.

Nombre de volumes: 22+.

Sexe: Science-fiction, action, aventure.

Synopsis initial: La surexploitation de la Terre a conduit la race humaine à chercher des moyens de coloniser d’autres planètes au sein du système solaire, et Mars, compte tenu de ses caractéristiques et de sa proximité, est l’objectif principal de l’ambitieux «programme de terraformation». Cependant, la science n’a pas pu prévoir toutes les implications du programme et de la mission confiée à l’équipage du vaisseau spatial Bugs 1, qui consistait à vérifier le degré de progrès dans la création d’une atmosphère propice à la vie humaine sur cette planète. , a échoué. Nous sommes en 2599 et les jeunes membres d’équipage de Bugs 2, qui ont subi la procédure Bugs, vont devoir affronter la terrible mutation qui possède désormais la planète qui n’est plus rouge.

