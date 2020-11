Il est indéniable que Wentworth Miller est devenu célèbre avec Prison Break, le drame d’évasion de prison qui dépeint la vie de détenus essayant de jouer l’évasion. Maintenant que la série est devenue un classique et que son créateur a prédit son possible retour, la star principale a une idée différente et assure qu’il ne reviendra pas jouer à nouveau Michael Scofield.

Ses motivations ont été plus détaillées sur son compte Instagram personnel, où il a écrit dans l’espoir de ne pas décevoir les fans de la série, mais aussi en expliquant les raisons. Ce n’est un secret pour personne que Miller est ouvertement gay et depuis quelques années, il a réussi à jouer des personnages qui le sont aussi.

Wentworth a récemment parlé des messages d’intimidation et de haine qu’il reçoit sur son compte Instagram. L’acteur et écrivain a déclaré qu’il ne craignait pas d’être harcelé, car d’un seul clic, il pouvait bloquer ou ignorer de tels messages. Cependant, il reflète le harcèlement que peuvent subir d’autres jeunes de la communauté LGBTQ + et pas précisément dans le monde virtuel.

L’acteur a évoqué la question de l’intimidation pour la lier immédiatement après son départ de Prison Break. Il a confirmé qu’il ne reviendrait pas car il ne voulait pas jouer des personnages hétérosexuels, dont les histoires ont été racontées “encore et encore et encore”.

“Si vous êtes contrarié parce que vous êtes tombé amoureux d’un personnage hétérosexuel joué par un homosexuel … c’est votre travail”, a déclaré Miller, qui a déclaré que l’une des raisons, mais pas la principale, de quitter le rôle était également liée à l’envoi d’un message. sur le même réseau où il reçoit parfois des messages haineux.

“S’il y a des adolescents qui sortent juste du placard ou qui explorent cette idée, je ne veux pas qu’ils soient exposés à toute cette merde”, a déclaré l’acteur à propos de certains utilisateurs qui viennent sur son profil avec des commentaires désagréables.

Wentworth Miller a eu la chance de jouer l’un des méchants de The Flash et de le révéler plus tard comme un personnage homosexuel. Plus tard, il a reçu une plus grande importance dans la série Legends of Tomorrow dans laquelle il a même obtenu un récit romantique avec un autre personnage. Ce qui précède est la preuve que Miller peut continuer le même chemin avec sa carrière, dans d’autres projets.

Suite à sa déclaration, des collègues de la série sur les prisons tels que Dominic Purcell et Sarah Wayne Callies ont soutenu sa décision et assuré (via) que «le casting de Prison Break est un espace amical queer. Nous nous tenons avec – et parmi – nos amis et notre famille dans la communauté LGBTQ + avec un soutien total pour leurs droits et leur travail artistique, tout le temps et toujours.

Il semble que cela met fin à Prison Break, ou du moins à une version qui a Wentworth Miller en charge du projet. Bien qu’il soit également probable que le créateur ou les dirigeants aient une idée différente qui peut se passer des services de l’acteur, par exemple un redémarrage.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes auxquelles je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.