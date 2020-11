Cela fait environ 16 ans que Wesley snipes a dit au revoir au rôle de Blade après la première de Blade: Trinity (2004). Cependant, le film a de nouveau fait la une des journaux après l’acteur et le comédien Patton Oswalt, qui a joué Hedges, a parlé de ses expériences personnelles sur le tournage du film et de la mauvaise conduite apparente des Snipes. Cependant, l’acteur a déjà répondu aux accusations.

Récapitulant un peu, Patton Oswalt a eu une conversation en 2012 avec The AV Club où il a partagé des souvenirs de ses personnages les plus importants de sa carrière. Quand ce fut son tour de parler de Blade: Trinity a rappelé que pendant le tournage, Wesley Snipes passait son temps dans sa caravane / dressing à fumer de la marijuana, il n’enregistrait que les scènes nécessitant des gros plans, tandis que le reste de son travail était fait par un double de action. Mais ce n’était pas tout, car il a également allégué que Snipes accusait le racisme et “avait tenté d’étrangler” le réalisateur David S. Goyer. Les choses sont devenues si tendues que pendant le reste de la production, Snipes aurait commencé à communiquer avec Goyer uniquement par le biais de notes autocollantes, qu’il a signées comme “Blade”.

«C’était une production très convulsive. Wesley [Snipes] il était putain de fou d’une manière hilarante. Il ne voulait pas sortir de sa caravane et il fumait de l’herbe toute la journée », a déclaré Oswalt.

Maintenant, Wesley Snipes s’est adressé exclusivement à The Guardian pour rejeter les commentaires de Patton Oswalt. Plus précisément, il a assuré que s’il avait tenté d’étrangler le réalisateur de Blade: Trinity, il serait déjà en prison.

Permettez-moi de vous dire une chose. Si j’avais essayé d’étrangler David Goyer, vous ne me parleriez probablement pas maintenant. Un nègre musclé étranglant un réalisateur va en prison, je le garantis«.

Plus tard, l’acteur a interrogé son interlocuteur sur la volonté du public de croire en l’histoire d’Oswalt, puis a évoqué un problème de racisme.

«Cela fait partie des défis auxquels nous, les Afro-Américains, sommes confrontés ici en Amérique, ces microagressions. La présomption qu’une cible peut faire une déclaration et que cette déclaration est vraie! Pourquoi les gens croiraient-ils que votre version est vraie? Parce qu’ils sont prédisposés à croire que le noir est toujours le problème. Et tout ce qu’il faut, c’est une personne, M. Oswalt, que je ne connais vraiment pas. Je me souviens à peine de lui sur le plateau, mais il est fascinant que sa déclaration à elle seule ait suffi à faire dire aux gens: “ Ouais, tu sais que Snipes a un problème. ”

Wesley Snipes a actuellement deux projets à l’horizon. Le premier s’appelle Coming 2 America où il partage les crédits avec Eddie Murphy et le film d’action de science-fiction Outbreak Z.

En ce qui concerne Blade, Marvel Studios a annoncé au Comic-Con 2019 qu’il préparait déjà une nouvelle adaptation cinématographique mettant en vedette le lauréat d’un Oscar Mahershala Ali. Suite à la nouvelle, Wesley Snipes a félicité Mahershala Ali pour Blade.

