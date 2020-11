À Roberto Fiesco il aime provoquer son public. Sa filmographie, en tant que cinéaste ou producteur, en est la meilleure preuve. Tout au long de sa carrière, le diplômé du CUEC – désormais ENAC – a abordé d’innombrables sujets qui ne sont pas passés inaperçus. De l’amour entre un adolescent et un homme mûr dans David (2005) ou de la passion inattendue entre un jeune homme et un soldat dans Trémulo (2015), pour ne citer que quelques exemples. À cette filmographie qui lui a valu plusieurs prix – dont deux Arieles ou un hommage dans la dernière édition de Shorts Mexique– rejoint une nouvelle histoire qui a perturbé le public en Chine: le court métrage Wheels.

Faisant partie de la sélection officielle du FICM 2020, cette histoire a été tournée en 2017 dans la ville de Hancheng, Shaanxi, Chine, dans le cadre d’un projet du festival du court métrage de ce lieu. A l’initiative de Jorge Magaña, réalisateur de Shorts México, Roberto Fiesco et sa petite équipe – dont le réalisateur Julián Hernández – se sont rendus chez le géant asiatique pour participer à un rassemblement de nouvelles, filmées par des équipes de différentes régions du monde comme la France L’Italie ou les Portugais étant les seuls représentants du continent américain.

Le court-métrage Wheels raconte la manière dont une amitié passagère entre un vendeur de fruits et un voleur se transforme en une sorte d’histoire d’amour. “J’ai vraiment aimé l’idée [de contar esta historia] car, en Chine, l’homosexualité a été dépénalisée il y a 10 ans », nous a confié le lauréat de deux prix Ariel. «Il y a dix ans, en Chine, c’était un crime d’être homosexuel. Et c’est pourquoi j’ai trouvé très intéressant d’aborder le sujet. Quand nous l’avons exposé là-bas, cela a causé beaucoup de piqûres. Cela provoquait entre un rire nerveux et un raclement de gorge. Et cela me semble toujours très intéressant; une provocation qu’il vaut la peine d’assumer en tant que cinéaste ».

Wheels est le résultat d’un travail de tournage et de post-production de 72 heures seulement. «Ce court métrage était un défi très amusant car nous étions seulement 4, plus un traducteur qui parlait chinois et espagnol», nous a dit Fiesco lors du premier podcast Cine PREMIERE. «Il n’y avait rien, aucune lumière, aucun équipement, rien. Nous avons pris une caméra et un système de son avec nous et avec cela nous avons filmé. Et nous construisions des roues en cours de route ».

Avec des acteurs vêtus des tee-shirts de leur réalisateur, Hancheng est devenu pendant quelques instants un autre point de l’univers cinématographique que Fiesco a fait tourner tout au long de sa filmographie. Dans les rues de cette petite province de Chine, des affiches d’autres productions de Roberto – conçues par Alejandro Magallanes – sont apparues, comme les courts métrages Fisuras ou Club amazonas – tous deux de 2016 -, ainsi que le visage inoubliable de Coral Bonelli sur l’affiche de Cassé (2013).

«J’aime prolonger la vie de mes personnages», nous raconte Fiesco sur l’apparition de l’art qui a accompagné ses histoires. «Estatuas (2013), par exemple, a des gens que j’aime beaucoup – comme Harold Torres, Adriana Paz, Mónica del Carmen ou Pascasio López, Lilia Mendoza ou Coral elle-même. Et le rôle de Giovanna Zacarías là-bas, avec son fils dans l’histoire, apparaît dans Trémulo ».

Selon le directeur de Sans enfant –Ses débuts dans le long métrage de fiction, qui sortira bientôt sur Netflix– dans Photomaton (2018), il y a des photographies du personnage de Jorge Adrián Espíndola dans David, entre autres. «Ce sont des personnages qui passent d’un court à l’autre, construisant un petit monde. Parce que leurs histoires se déroulent toujours dans un univers marginal, toujours à la périphérie. C’est le monde qui m’intéresse. Un monde et une classe sociale démunie, sans beaucoup d’opportunités mais néanmoins beaucoup d’espoirs et de rêves de choses que j’espère se réaliser ».

Le court métrage Wheels peut être vu gratuitement jusqu’à minuit le 1er novembre sur la chaîne FilminLatino FICM.

Cinéma mexicain FICM 2020



Arturo Magaña Arce Passionné de regarder, d’écrire, de lire, de rechercher et de parler du cinéma sous toutes ses formes. Je suis fan de Star Wars, je connais tous les chapitres de Friends par cœur et si vous me posez des questions sur le cinéma mexicain, il n’y a personne pour me faire taire. Editeur chez Cine PREMIERE.