Il y a des temps de tyrannie. Plus que jamais, nous avons mené une bataille sans fin contre ceux qui ont été désignés comme nos ennemis. Se pourrait-il que nos cœurs se souviennent encore de ce qu’est la solidarité? Pourrons-nous encore prendre un moment et réfléchir à notre réalité? Dans un contexte extrêmement complexe pour l’humanité, Wolfwalkers arrive sur nos écrans comme une puissante histoire d’empathie lorsque le désespoir semble s’être emparé de nous.

«J’espère que les Wolfwalkers peuvent inspirer un peu d’empathie à tout le monde», déclare le nominé aux Oscars Tomm Moore. «Je ne me souviens pas qui l’a dit, mais quelqu’un a dit un jour que le cinéma est une machine à empathie. Montrer le monde de quelqu’un d’autre, le point de vue de quelqu’un d’autre, nous permet de nous imaginer dans la peau des autres; soit par ceux qui sont considérés comme des intrus et à qui on nous a dit que nous devrions haïr ».

La personne en charge des bandes comme Chant de la mer (2014) ou Le secret du livre de Kells (2009) codirige le premier long métrage de Ross Stewart – directeur artistique de Kells ou ParaNorman (2012) – pour nous montrer ce message à travers une meute de loups qui menace une ancienne colonie qui fait partie de l’Irlande ancienne. “[La empatía] C’est quelque chose que, malheureusement, nous avons perdu“Dit Moore. «Et il semble que nous soyons vraiment entrés dans un endroit où il sera difficile de surmonter les divisions que nous imaginons entre nous. Mais, d’une certaine manière, les jeunes sont peut-être l’espoir, et ils peuvent voir au-delà de ces divisions et se rassembler. Le monde dépend de nous, que nous voyons au-delà de ces divisions et pouvons travailler ensemble».

Wolfwalkers raconte l’histoire de Robyn Goodfellowe, une petite Anglaise qui émigre en Irlande avec Bill, son père, un chasseur qui doit aider une communauté qui cherche à éradiquer la meute de loups qui la menacent. Forcée de rester enfermée à la maison, Robyn commence à développer ses talents dans la profession de son père. Son désir d’explorer le monde autour de sa nouvelle maison l’amène à découvrir quelque chose d’inconnu sur ce groupe d’animaux. De la main d’une fille particulière nommée Mebh MacTíre, Robyn comprend que la véritable menace qui met sa vie en danger n’est pas vraiment celle qui lui a été racontée pour toujours.

Cette quête de liberté saisie, qui montre la tyrannie à son plus agressif, devient très familière au public du XXIe siècle. Pour Stewart, ce qui anime l’esprit rebelle du petit Robyn, c’est quelque chose qui a germé dans ceux qui seront l’avenir du monde. «Lorsque les jeunes du monde entier commencent à réaliser qui ils sont et quel genre d’adultes ils deviennent, ils sont confrontés à un grand rejet, que ce soit de leurs parents ou de la société; même parmi ses collègues. Il y a une grande pression autour d’eux. Et souvent, il leur faut beaucoup de courage pour se rebeller contre cela et dire «non. Voilà qui je suis, c’est ce en quoi je crois et c’est ce que je veux devenir. Je pense que c’est une phase très importante [de la vida]. C’est quelque chose d’universel et j’espère que le public de Wolfwalkers y réagira. ”

Un cinéma d’animation pour changer le monde

Fidèle à l’esprit du cinéma d’animation, Wolfwalkers utilise une métaphore pour explorer cet esprit de tyrannie et de division qui imprègne le monde hors écran aujourd’hui. Si le projet des studios Cartoon Saloon et Mélusine productions a commencé ses travaux en 2013, son histoire finit par être, selon les mots de Tomm Moore, «bien plus pertinente qu’on ne le pensait. Dans un contexte où la réalité rattrape rapidement la fiction, Tomm espère que ce film «pourrait être une petite partie du changement» dont le monde a besoin.

«Notre histoire de colonisation remonte à une période établie il y a environ 400 ans, lorsque les Britanniques ont commencé à imposer leur volonté aux pays qu’ils voulaient contrôler», dit Moore. «Robyn est une petite fille d’Angleterre qui, dans un premier temps, voit les loups, les Irlandais, les païens et les Wolfwalkers dans la forêt comme les grands ennemis qu’elle doit vaincre. Elle veut faire partie de cette force colonisatrice. Elle souhaite tuer les loups pour montrer à la société qu’elle en fait partie. Les choses se compliquent lorsqu’elle établit un lien d’amitié entre les soi-disant «ennemis» et c’est ainsi qu’elle commence à voir le monde sous un angle différent. Et avec une transformation magique, elle est capable de comprendre la perspective des loups et de voir la réalité à travers les yeux de ceux qu’elle voulait chasser au début. Wolfwalkers est une métaphore de ce que nous devons tous faire. D’une manière ou d’une autre, nous devons faire ce saut d’imagination pour voir le monde à travers les yeux de nos soi-disant ennemis.».

Pour les deux cinéastes, les outils narratifs et visuels du film d’animation donnent au genre un avenir très prometteur. “Nous sommes très enthousiasmés par ce qui se passe avec l’animation”, nous disent-ils. Dans un monde où les lignes, les formes, les couleurs et les matières sont devenues les outils infinis et inépuisables d’un cinéma puissant, Wolfwalkers brise les frontières d’un genre qui a été catalogué par la culture pop comme “uniquement pour les enfants, destiné à familles ou certains groupes démographiques, mais plutôt comme un cinéma ouvert à tous et pour tous ».

Wolfwalkers fait partie de l’édition 2020 du Festival international du film de Los Cabos, dont l’édition hybride permettra de voir cette histoire dans tout le pays ce 15 novembre sur son site internet. Plus tard, le film réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart atteindra plus de 100 pays – dont le Mexique – ce 11 décembre via Apple TV +.

Arturo Magaña Arce Passionné de regarder, d’écrire, de lire, de rechercher et de parler du cinéma sous toutes ses formes. Je suis fan de Star Wars, je connais tous les chapitres de Friends par cœur et si vous me posez des questions sur le cinéma mexicain, il n’y a personne pour me faire taire. Editeur chez Cine PREMIERE.