Captain America et Wolverine partagent beaucoup de choses, et Logan vient de vivre l’une des expériences déterminantes de la vie du First Avenger.

Attention SPOILERS de Wolverine # 5, de Benjamin Percy, Viktor Bogdanovic, Matthew Wilson et Cory Petit. Certes, les deux personnages ont vécu beaucoup plus longtemps que la plupart des héros de Marvel et ont servi dans le Avengers et ils ont été soldats en temps de guerre. Tandis que le Capitaine Amérique et Logan ont vécu de nombreuses aventures ensemble, le mutant vient de vivre l’une des expériences qui ont défini Steve Rogers en étant gelé dans un énorme bloc de glace.

À la fin de Wolverine # 4 de Benjamin Percy et Viktor Bogdanovic, Logan a été pris par surprise dans une petite ville canadienne par son vieil ennemi, Rouge oméga. Le sinistre ancien mutant soviétique a révélé qu’il travaillait pour Dracula et son armée de vampires, avant de piéger Wolverine dans un lac gelé et de le remettre aux «sangsues».

Dans Wolverine # 5, Logan est préservé par Dracula et ses sujets dans un immense bloc de glace. Les vampires maintiennent Logan dans cet état d’animation suspendue pour réussir à drainer le sang du mutant. Ils utilisent le facteur de guérison de Wolverine pour permettre à tous les vampires de marcher à la lumière du jour. Avec cette capacité, l’armée de Dracula se déplace d’une petite ville à une autre, convertissant de nouveaux vampires et se délectant d’innombrables humains.

Au bout d’un moment, Logan est abandonné dans une ferme isolée.

Le corps gelé du mutant est découvert par une petite bande de vampires adolescents et transporté. Quelque chose dont Wolverine profite pour quitter sauvagement sa prison gelée. Après s’être calmé et posé quelques questions, Wolverine écoute les adolescents, qui lui disent qu’il est gelé depuis environ une journée. Ils sont un petit groupe qui défie les autres vampires. Logan et les adolescents traquent ensuite les adeptes de Dracula, pour les achever.

Ce scénario présente des similitudes fascinantes avec la saison de Captain America en animation suspendue, qui a été présentée pour la première fois par Stan Lee et Jack Kirby quand Steve Rogers a décongelé Avengers # 4. Wolverine et Captain America se figèrent en combattant certains de leurs ennemis les plus acharnés. Dans le cas de Steve Rogers, le baron Zemo était le coupable, tandis que Wolverine a été pris en embuscade par Omega Red.

En outre, les deux héros ont été incidemment libérés par des actes de rébellion. Le prince Namor, dans un accès de rage, jeta le corps gelé de Captain America à la mer. Ne sachant pas que les eaux chaudes aideraient son ancien partenaire de guerre. De même, la petite bande de vampires adolescents agissait contre le reste de leur espèce quand ils ont décongelé Wolverine.

En particulier, Captain America et Wolverine ont des facteurs de guérison uniques qui les ont maintenus en vie. Le sérum de super soldat dans les veines de Steve Rogers l’a maintenu en vie et l’a empêché de vieillir, tandis que le facteur de guérison mutant de Wolverine l’a empêché de mourir de froid.