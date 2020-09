Partager

La légendaire série X-Files (X-FIles), qui a déjà été étendue avec deux nouvelles saisons, aura désormais une version animée.

La vérité est là-bas! Et dans ce moment fou dans lequel nous vivons, il y a encore beaucoup à dire sur les extraterrestres, les conspirations et autres événements inexplicables qui se produisent dans le monde. C’est pourquoi ils développent une série dérivée du mythique X-Files (X-Files), la différence est que cette fois ce sera une comédie animée. La nouvelle histoire mettra en vedette une équipe hétéroclite d’agents de niveau inférieur basé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ils enquêtent sur les cas étranges et sauvages que même Fox Mulder ne voudrait pas que son nom soit associé à de tels incidents.

Cela semble être un concept similaire à Star Trek: ponts inférieurs. Une autre série animée et se concentre sur les membres de niveau inférieur de la Starfleet et qui a fait ses débuts plus tôt ce mois-ci. Jeremy Sosenko et Rocky Russo écriront et produiront la nouvelle série de Fichier X. Le créateur de l’émission originale Chris Carter Il revient également en tant que producteur exécutif.

De quoi parlait la série originale?

The X-Files était une série télévisée des années 90 qui concernait deux agents du FBI enquêtant sur les cas les plus étranges. D’un côté est Fox Mulder (David Duchovny), qui est fasciné par les événements paranormaux, les extraterrestres et les complots. Il a aussi l’obsession qu’il y a quelque chose derrière la disparition de sa sœur il y a longtemps.

D’autre part est Dana Scully (Gillian Anderson), un médecin légiste qui rejette la nature paranormale des X-Files et essaie de donner à tout une explication scientifique. Au début, leur travail d’infiltration consistait à discréditer Mulder, mais avec le temps, ils se sont impliqués dans des affaires de plus en plus bizarres et de complot.

La série a duré neuf saisons de 1994 à 2001 et était un phénomène télévisuel. En 2016, ils ont fait une dixième saison et en 2018 la onzième. De plus, plusieurs films X-Files sont sortis en salles. Maintenant, il aura une série animée qui sera probablement prête pour 2021.

