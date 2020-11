Cette semaine, le streaming de la souris fêtera son premier anniversaire depuis son lancement, et ce n’est qu’une question de jours avant qu’il n’arrive également au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine! Dans ce contexte, la plateforme ne lésine pas sur les tactiques pour attirer de nouveaux utilisateurs à l’avance, comme un tarif spécial si vous vous abonnez avant le 17 novembre. D’autre part, Disney Plus a déjà généré des accords avec d’autres services afin d’approcher des clients potentiels de différents fronts, et Xbox Game Pass pourrait être l’un de ses prochains partenaires à être révélé.

Dimanche dernier, le compte officiel Xbox Game Pass a publié un tweet avec l’image du protagoniste de la série The Mandalorian, un original de Disney Plus, en compagnie du populaire Baby Yoda. “Tout ce que nous allons dire, c’est que nous ne publions pas le Mandalorien et l’enfant sans raison.”, a écrit le service d’abonnement de Microsoft en tête de l’article. Mais alors, quelle sera la raison de faire allusion à l’émission primée aux Emmy?

Parmi les principales théories des internautes (exprimées dans les réponses à ces publications) figure la possibilité d’un jeu vidéo de The Mandalorian, en exclusivité sur Xbox. En revanche, il y a ceux qui n’excluent pas que le Game Pass envisage de proposer à ses utilisateurs une certaine promotion pour contracter le vaste catalogue audiovisuel de Disney Plus.

Cette dernière théorie est renforcée en raison d’antécédents immédiats. La semaine dernière, le développeur Epic Games a rapporté que les joueurs de Fortnite Ceux qui achètent des V-coins à partir de ce mardi – ou effectuent une transaction en argent réel via ledit jeu vidéo – peuvent avoir droit à deux mois gratuits de Disney Plus. Par conséquent, Xbox Game Pass pourrait être sur le point d’annoncer une promotion similaire à ses abonnés, dans le cadre de la mise à jour. Ultime.

L’éditeur Verge Tom Warren il fait partie de ceux qui sont enclins à cette possibilité.

Je parie que nous verrons bientôt une annonce de 2 mois de Disney + comme avantage Xbox Game Pass Ultimate. L’accord Disney + avec Fortnite entre en vigueur mardi, donc le timing a beaucoup de sens https://t.co/y27tsKnG7g – Tom Warren (@tomwarren) 8 novembre 2020

«Je parie que nous verrons bientôt une annonce de 2 mois de Disney Plus en tant qu’avantage Xbox Game Pass Ultimate. L’accord de Disney Plus avec Fortnite entre en vigueur mardi, donc le timing a beaucoup de sens », a écrit le journaliste.

Disney Plus sera disponible au Mexique à partir du mardi 17 novembre prochain. Entrez ici pour savoir avec quels périphériques le catalogue de souris est accessible, et ici pour découvrir comment les films MCU sont organisés au sein du serveur.

Disney Plus Xbox Game Pass



Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.