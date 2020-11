Dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), il existe des rivalités entre les super-héros qui se sont soldées par des duels épiques comme Iron Man et Captain America, cependant, il y en a d’autres qui sont plus un moment comique, par exemple celui du dieu du tonnerre et du Le chef des Gardiens de la Galaxie, qui semble continuer, car il a été informé que Star-Lord et Thor continueraient leur rivalité dans ‘Thor: Love and Thunder’.

Souviens-toi que les deux personnages ont commencé leur combat amusant dans ‘Avengers: Infinity War’, Après que l’Asgardien ait été sauvé par les gardiens, Peter Quill se sent intimidé par la divinité, alors il essaie de se comporter de la même manière en tant que leader sérieux, bien qu’il soit plus parodique. La confrontation reprend dans ‘Endgame’, où Thor veut prendre la direction des Gardiens donc une tension est créée entre les deux.

Maintenant, selon le journaliste Daniel Richtman, dans ‘Thor: Love and Thunder’, Star-Lord et Thor continueraient leur rivalité pour voir qui est le patron de Guardians of the Galaxy, mais cela pourrait être développé dans le premier acte du film, car plus tard le protagoniste reviendrait sur terre pour rencontrer à nouveau Jane Foster.

On ne sait pas combien de poids l’équipe de super-héros galactiques aura dans cette suiteEh bien, il n’y a pas eu beaucoup d’informations sur l’intrigue, seulement que le personnage de Natalie Portman aura une maladie en phase terminale, donc sa seule option pour rester en vie est de devenir la nouvelle déesse du tonnerre.

Actuellement, ‘Thor 4’ est en cours de développement en Australie, où toute l’équipe suit des réglementations sanitaires strictes pour éviter d’attraper Covid-19, un virus qui n’a pas encore été contrôlé par les gouvernements mondiaux.