Le maître Jedi était l’un des rares à avoir réussi à échapper à l’Ordre 66 il garde toujours un souvenir des événements qu’il a vécus pendant et avant cet événement et pendant les événements de la trilogie originale, il a eu l’occasion de rencontrer à nouveau un ancien personnage, car il a été révélé que Yoda reconnaissait R2-D2.

R2-D2 est l’un des personnages les plus emblématiques et les plus aimés de la saga, En plus d’être l’un des éléments clés de l’histoire, puisqu’il a mis en mouvement les événements que nous avons vus dans “ Un nouvel espoir ”, qui a conduit Luke et les rebelles à mettre fin à la tyrannie de l’empire, il semble donc impossible Yoda ne l’a pas reconnu.

Pendant des années, les fans se sont demandé pourquoi ni Yoda ni Obi-Wan n’avaient reconnu R2-D2, car ils avaient eu de nombreuses aventures avec lui, cependant, pour célébrer le 40e anniversaire de ‘L’Empire contre-attaque’, «D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque» a été publié, un nouveau livre qui entre dans le canon officiel et révèle que Yoda a reconnu R2-D2 sur Dagobah.

Se déplaçant prudemment à travers le marais tout en se tenant sous la brume, Yoda vit bientôt le garçon et son droïde déballer leurs fournitures. Bien que le droïde soit couvert d’algues, de saleté et de liquide gastrique, son apparence et ses bruits familiers étaient encore assez reconnaissables. R2-D2. Bien sûr, le garçon avait le vieux droïde d’Anakin avec lui. De tels cycles du destin ne surprenaient plus des Jedi de neuf cents ans », expliquait le livre.

Comme nous nous en souviendrons, même Yoda frappe R2-D2 avec son bâton, Quelque chose qu’il a peut-être fait pour que Luke ne soupçonne pas qu’il connaissait déjà le droïde et apparemment son plan fonctionnait parfaitement, puisque le robot ne semblait pas non plus le reconnaître, bien que sa mémoire lui appartenait intacte, il est donc probable qu’il ait également reconnu le droïde Grand Maître Yedi.

C’est ainsi qu’il a été confirmé que Yoda a reconnu R2-D2 lorsqu’il est arrivé en compagnie de Luke sur Dagobah, il est donc intéressant de savoir que le studio a encore beaucoup plus à raconter sur ces deux personnages emblématiques de la saga.