La star de Damn Neighbours, Zac Efron, a signé pour jouer l’un des rôles principaux dans un futur thriller de survie du réalisateur Anthony Hayes intitulé ‘Or’. Selon Deadline, Hayes sera réalisateur, co-scénariste et devrait également faire partie de la distribution du film.

Le film est centré sur deux inconnus qui traversent un désert et rencontrent la plus grosse pépite d’or jamais trouvée. Ils élaborent un plan pour protéger et creuser leur prime, l’un d’entre eux partant pour sécuriser l’équipement nécessaire. L’autre homme reste en place et doit endurer les éléments durs du désert, les chiens sauvages affamés et les intrus mystérieux, tout en luttant contre le soupçon qu’il a été abandonné à son propre sort.

“C’est une histoire passionnante, captivante et opportune sur la cupidité, l’humanité, qui nous sommes, ce que nous avons fait au monde et où nous allons si nous ne faisons pas attention”, a déclaré Hayes dans un communiqué. “Avoir Zac Efron comme chef de file dans ce film est un cadeau absolu et voir ce qu’il crée déjà ne ressemble à rien de ce que nous avons vu de lui auparavant. J’ai hâte de livrer ce film audacieux, viscéral et cinématographique au public partout. le monde”.

Hayes et Polly Smyth co-écrireont le scénario de ce film produit par Hayes via leur label Rogue Star Pictures, John Schwarz et Michael Schwarz de Deeper Water Films, Andrew Mann, Peter Touche, Simon Williams, Paul Wiegard, Will Clarke, Andy Mayson, Nick Forward et Mike Runagall.

La production devrait démarrer en Australie plus tard ce mois-ci.