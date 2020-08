Le réalisateur de la Justice League, Zack Snyder, a déjà vu le film Wonder Woman 1984 et a hâte que tous les fans le voient.

Zack Snyder a récemment révélé qu’il avait vu Wonder Woman 1984 et il a adoré le film. Sa première est prévue pour le 2 octobre 2020 et Patty Jenkins le rediriger. L’actrice Gal Gadot sera à nouveau la grande star et elle sait ce que c’est que de travailler avec le réalisateur dans Batman v Superman: l’aube de la justice (2016) et Justice League (2017).

Pendant le panel Justice League Du DC FanDome, diffusé en ligne, Zack Snyder a présenté de courts segments d’interview avec les stars du film populaire. Lorsque Gal Gadot est apparu à l’écran, elle a souligné l’incroyable expérience qu’elle a vécue en tant que Diana Prince et a remercié ses fans d’avoir soutenu Snyder Cut. En réponse, Zack Snyder a révélé qu’il avait vu Wonder Woman 1984 et qu’il aimait la performance de Gadot dans le film.

C’était la conversation:

Gal Gadot: «Zack, quand tu m’as choisi pour le rôle de Wonder Woman, je n’avais aucune idée de l’incroyable voyage qui m’attendait. Jouer ce personnage a changé ma vie, surtout depuis que j’ai rencontré tant de fans incroyables du monde entier qui l’aiment comme nous. Fans, j’espère que vous partagez cette expérience aujourd’hui, car tout se passe grâce à vous. Donc, pour tous les fans qui ont demandé cette coupe, ils ont évidemment leurs propres super-pouvoirs, car tout comme les membres de la Justice League, ils sont plus forts ensemble et ils l’ont fait. Alors merci, je t’aime! «

Zack Snyder: « Merci Gal! J’ai hâte que les fans vous voient dans Wonder Woman 1984, qui est un film incroyable, et vous y êtes incroyable. Et Patty a bien sûr fait un travail incroyable, donc vous êtes une équipe formidable, et les esprits vont être époustouflés quand vous verrez le film. Alors merci encore. C’était génial ».