De nouveaux détails continuent d’émerger des nombreux panels qui ont eu lieu le week-end dernier au DC FanDome, la convention virtuelle de DC qui s’est avérée un succès en période de pandémie. L’une des surprises les plus récentes est la déclaration de Zack Snyder sur Wonder Woman 1984, l’un des films les plus attendus de l’été et qu’il dit incroyable.

La suite réalisée par Patty Jenkins est terminée depuis des mois, puisque sa première originale était prévue pour le mois de juin et attend maintenant de faire ses débuts dans les salles au cours du mois d’octobre si la pandémie ne dicte pas quelque chose de différent. .

Zack Snyder, qui est revenu aux yeux du public et de la même manière aux productions DC, a pu voir le film grâce au fait qu’il a été producteur du film Amazon et surtout parce qu’il doit la configuration de l’univers cinématographique DC , étant l’homme qui a tout commencé avec Man of Steel et l’a encore élargi avec Batman v Super Dawn of Justice.

Quelle que soit la bonne réponse à nos hypothèses, la réalité est que Zack Snyder a déjà pu voir Wonder Woman 1984 et l’a montré lors du panel de son remake de Justice League tout en échangeant des mots avec l’actrice Gal Gadot. Elle l’a remercié d’avoir apporté le personnage de Diana Prince dans sa vie, un rôle qui « a signifié un changement de vie » et a également remercié les fans d’avoir fait de la nouvelle version de l’équipe de super-héros maintenant une réalité.

Merci Gal. J’ai hâte que les fans vous voient dans Wonder Woman ’84, qui est un film incroyable, et vous êtes incroyable », a répondu le cinéaste. Et Patty, bien sûr, a fait un travail incroyable. Vous êtes une équipe incroyable et les têtes des fans exploseront quand ils pourront voir le film. »

La dernière bande-annonce présentée pour Wonder Woman révèle en effet que le film comportera plus de deux séquences qui signifieront sûrement le monde pour les fans. Avec si peu de versions audiovisuelles importantes du personnage, il est plus que probable que les choses se passent bien et soient nouvelles.

Le monde est à un mois de la vie de Diana Prince dans les années 80 et de sa confrontation avec Cheetah, qui sera jouée par Kristen Wiig. Le 2 octobre est la date inscrite sur le calendrier.

