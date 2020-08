Zack Snyder a expliqué ce qu’il pensait du premier aperçu de The Batman, le prochain film du héros de Gotham avec Robert Pattinson.

Pendant le week-end, s’est tenu le DC FanDome, une convention virtuelle au cours de laquelle les nouvelles de DC ont été diffusées au cinéma et à la télévision. L’événement a été plein de surprises, notamment lorsque les bandes-annonces ont été présentées pour la version de Zack Snyder de Justice League, qui sortira en mini-série en quatre parties sur HBO Max, ainsi que celle de The Batman, le nouveau film. The Bat Man réalisé par Matt Reeves et avec Robert Pattinson.

Il faut se rappeler que Zack Snyder est celui qui a choisi Ben Affleck pour jouer l’homme chauve-souris dans Batman vs Superman: Dawn of Justice et plus tard dans Justice League. Maintenant, avec la sortie récente de la bande-annonce du prochain film Reeves and Pattinson, le réalisateur de Snyder Cut a donné son avis sur ce premier aperçu et sur le nouveau visage de Batman.

Qu’as-tu pensé?

En plus de la sortie de la bande-annonce de The Batman, il a été annoncé au DC FanDome que le film ferait partie du canon cinématographique de DC, mais dans le cadre d’un nouveau multivers. Cela signifie que les deux versions de Batman, Affleck et Pattinson, peuvent exister pacifiquement.

Désormais, après la sortie du premier aperçu de The Batman, les réactions des fans n’ont pas attendu et ils ont inondé les réseaux sociaux de leurs avis. Mais les fans de DC n’étaient pas les seuls à être enthousiasmés par ces images, car Zack Snyder a rencontré l’équipe du podcast Reel in Motion pour discuter d’un certain nombre de sujets, y compris sa coupure de Justice League et bien sûr, Le Batman.

« J’ai envoyé un texto à Matt [Reeves] après et j’ai dit: «Que diable! C’est bien! J’adore’. J’ai trouvé ça génial. Je pensais que c’était la bonne direction et tout à ce sujet. En ce qui concerne le fait d’être fan, c’est le genre de film que je veux voir, donc c’était comme (deux pouces vers le haut) », a révélé Snyder.