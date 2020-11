Bien que Zack Snyder soit pour l’instant plongé dans la mise en place de sa Ligue de la justice de quatre heures, l’univers en constante expansion de Star Wars est toujours à la recherche de cinéastes pour prendre les rênes de ses différents projets. Malgré cela, lorsque le réalisateur de 300 a été interrogé sur l’univers créé par George Lucas, il n’était pas sûr de ses capacités à travailler dans la saga de la science-fiction.

Zack Snyder s’est avoué être un fan de Star Wars, la principale raison pour laquelle il a fini par devenir cinéaste. Cependant, à un moment de sa carrière où il s’est consacré presque entièrement à la construction d’un autre univers cinématographique aussi vaste et complexe que celui de DC, il ne croit plus qu’il pourrait avoir les qualifications nécessaires pour commander un navire se dirigeant vers une galaxie lointaine.

Récemment, le cinéaste s’est assis à la table avec Cinemablend où il a évoqué le sujet et assuré que même si pendant longtemps son rêve était d’être proche de la saga des sabres laser et des droïdes, pour l’instant, ce n’est plus connu. se pose devant lui comme un scénario possible.

“Je pense que j’en ai parlé un peu dans le passé”, a-t-il déclaré. Je suis un grand fan de Star Wars. La raison pour laquelle j’ai commencé à faire des films à 11 ans était à cause de Star Wars. Le réalisateur a poursuivi en expliquant qu’il avait un intérêt pour la saga, car pour lui, comme pour beaucoup d’autres, c’était une grande influence à la fois pour faire des films et pour apprendre comment ils devaient être faits.

«Bien sûr, ils ont eu une énorme influence sur moi et m’ont vraiment appris ce chemin mythique des archétypes de Joseph Campbell et du récit fictif», a-t-il poursuivi. “Star Wars est ça pour moi.”

Joseph Campbell est un théoricien et professeur américain, qui a publié en 1949 l’ouvrage The Hero with a Thousand Faces, qui explique les structures narratives classiques pour créer la fiction. The Hero’s Journey ou “Monomyth” est un modèle narratif en plusieurs étapes qui peut être parfaitement illustré par l’histoire de Luke Skywalker et de sa saga respective en général.

Snyder, complètement condamné à élever sa Ligue de la justice pour le moment, assure qu’il n’a aucune histoire écrite ou même pensée en tête qui pourrait correspondre à l’univers créé par George Lucas, et conclut en suggérant que lui-même ne pouvait pas s’adapter non plus.

«Je ne sais plus comment cela pourrait s’intégrer dans l’univers de Star Wars», avoue-t-il. C’est comme si je ne savais plus de quoi il s’agissait. C’est quelque chose que j’aime, mais je ne sais pas si ça convient, je pense que c’est quelque chose qui m’a dépassé. Je l’aime toujours bien sûr, et j’ai des sabres laser partout dans la maison.

Actuellement, la saga de personnages et d’histoires au sein de l’univers que George Lucas a créé dans les années soixante-dix, a une vision renouvelée qui a abouti à des succès tels que la série The Mandalorian. Des cinéastes comme JJ Abrams, Rian Johnson, Ron Howard, Jon Favreau et bientôt Taika Waititi ont atteint leurs jupes. C’est pourquoi il ne semble pas difficile de supposer qu’un autre grand réalisateur rejoindra bientôt la famille.

Cependant, il semble que le désir de beaucoup de voir Zack Snyder diriger un navire vers plus de 12 parsecs semble lointain même pour le réalisateur lui-même. Pour l’instant, la mission du cinéaste susmentionné est de composer le film malheureux de l’équipe de super-héros et probablement plus tard de continuer sur la même voie pour élargir davantage les histoires de ces personnages dans d’autres films.

Star wars zack snyder



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.