Bien que cela semblait loin le jour où les fans pouvaient enfin voir la version de “ Justice League ” qu’il prévoyait Zack Snyder, on en révèle de plus en plus sur le projet. Maintenant, grâce à une déclaration, Zack Snyder a expliqué comment il pensait que Warner ne le laisserait pas parler de son film “ Zack Snyder’s Justice League ”.

Tous les fans sont impatients de savoir quelles surprises seront la version de ‘Justice League’ de Zack Snyder va apporter des extras à ce qu’il a vu la dernière fois.

Il est bien connu de tous les fans que, tandis que Snyder était en charge du DC Extended Universe (DCEU), Warner lui a donné la liberté créative de faire pratiquement tout ce qu’il voulait. Le problème était que le réalisateur commençait à perdre le contrôle avec Batman v Superman: l’aube de la justice et a finalement été remplacé par des problèmes familiaux dans «Justice League».

C’était grâce aux fans, qui a mis la pression sur Warner pour qu’il publie la vision de Snyder dans une mini-série sur HBO Max, intitulée «Zack Snyder’s Justice League».

Maintenant, grâce à une interview avec le portail The Film Junkee, Zack Snyder a expliqué comment il pensait que Warner ne le laisserait pas parler de son film “ Zack Snyder’s Justice League ”. Le réalisateur a expliqué que lorsque son projet a reçu le feu vert, il a voulu partager des choses avec les fans. Cependant, il n’était pas sûr de ce qu’il pouvait révéler avant que Warner ne le fasse taire.

“Je suis finalement arrivé au point où je me suis dit:” Eh bien, quelqu’un m’appellera et me dira d’arrêter un jour “”, a expliqué Snyder.

Pour l’instant, les fans devront attendre 2021 pour enfin voir ‘Zack Snyder’s Justice League’ sur HBO Max.