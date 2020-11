Le très attendu Zack Snyder Justice League Cut arrivera l’année prochaine sur la plate-forme HBO MAX et bien que depuis longtemps le réalisateur ait montré qu’il a beaucoup de matériel qui n’a pas atteint la coupe finale, il y a aussi de nouvelles scènes qu’il tournera, donc Il y a des gens qui ont lancé des critiques sur ce fait, soulignant qu’ils tournent un film totalement différent.

Lors d’une session de questions et réponses cette semaine, Zack Snyder a répondu à ces critiques comme suit:

«Je pense que c’est valable (les critiques) mais d’un côté elles seront seulement environ quatre minutes de scènes supplémentaires. Dans les quatre heures dont disposera Justice League, il y aura au plus quatre minutes qui n’auront pas été filmées. “

C’est surprenant, et si nous analysons une telle déclaration, alors nous parlerions que ces quatre minutes ne répondent qu’à la participation de Jared Leto en tant que Joker au retour de sa version que nous avons vue dans Suicide Squad. De plus, il interagira avec Ben Affleck qui a également évoqué son retour.

«Il n’y a pas beaucoup de films qui nécessitent seulement quatre minutes de matériel supplémentaire. Ils ne sont pas tous, mais la plupart des films ont plus de quatre minutes de scènes bonus. Ce qui est cool avec notre version, c’est que tout ce qui sera vu à l’écran est une extraction pure du script que Chris Terrio et moi avons fait, c’est tout droit sorti des pages passant par le prisme et travaillant avec cette incroyable distribution pour faire cette histoire épique »

Warner Bros. fait tellement confiance à la vision de Zack Snyder qu’ils ne mettent même aucun contrôle de leur part ou qu’il existe les célèbres groupes de discussion qui réfléchissent plus tard au produit:

“Il n’y a même pas de groupe de discussion, cela ira directement à l’écran”

Rappelez-vous que les coupes de réalisateur ne sont pas quelque chose de nouveau pour Zack Snyder, auparavant il avait déjà réalisé Batman V Superman Ultimate Edition qui dure 3 heures et Watchmen Extended Cut de 3 heures et 30 minutes. Et pour lesquelles il n’a pas eu à faire de scènes supplémentaires, le réalisateur se contente de tout tourner.

