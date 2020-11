Tandis que, il n’a pas encore été confirmé qu’il y aura une suite de la nouvelle version de “ Justice League ”, son directeur a déjà réfléchi à la façon dont l’histoire de l’un des plus grands méchants de DC pourrait se poursuivre et le studio analysera sûrement sérieusement la continuité de ce projet, alors Zack Snyder révèle ses plans pour Darkseid au-delà de la mini-série qui arrivera l’année prochaine sur HBO Max.

L’un des principaux attraits de la ‘Justice League de Zack Snyder’ est le Les débuts de Darkseid dans le DCEU Et bien que l’on s’attende à ce que Steppenwolf continue à maintenir sa position d’antagoniste du film, on pense que le dirigeant d’Apokolips jouera un rôle pertinent dans l’intrigue, afin que nous puissions le voir en action au moins pendant quelques minutes.

Sûrement, Darkseid ne sera pas vaincu cette fois, puisqu’il est l’un des plus grands antagonistes de cet univers, on doute donc que Warner Bros veuille l’éliminer si rapidement, c’est ainsi que sa présence ouvre la porte à une suite et lors de son passage dans League of Mayhem de The Nerd Queens, Zack Snyder a mentionné les plans qu’il avait pour le méchant.

«Si vous avez dit à l’un des acteurs du film, eh bien, ce qui se passe dans le film ou ce qui se passe ensuite ou quoi que ce soit pour n’importe quel film et qu’ils disent, eh bien, j’ai le script et c’est génial et je le sais, alors Ray Porter et moi parlions de cela et de ce qui est cool ou de la bonne réponse à certaines questions. C’est une bonne question à me poser, vous savez, comme qu’est-ce que je dis au monde sur ce qui se passe quand Darkseid arrive sur Terre. Alors quoi? Vous savez, est-ce une chose? Et je pense, écoutez, la vérité est que j’ai écrit, eu et conçu un complet, Je sais ce qui se passe avec Darkseid? Oui, je sais ce qui se passe. Dire et spéculer sur ce que c’est et ce qui serait passionnant, je pense que c’est une bonne chose », a expliqué Snyder.

Même le sien Ray Porter, a exprimé son désir de reprendre Darkseid dans une interview avec Geek House Show. “J’espère que oui. J’aimerais ça. J’adorerais le voir et j’espère évidemment que quiconque m’accompagnera dans le voyage. Oui, j’aimerais voir une suite de celui-ci et honnêtement, personnellement, j’aimerais voir une suite de l’histoire de Zack. Alors oui, je l’espère vraiment. Ce serait génial. Je n’ai rien entendu à ce sujet, mais vous savez, j’espère », a noté Porter.

Voilà comment Zack Snyder révèle ses plans pour Darkseid et pour avoir le succès attendu de ‘Justice League’ sur HBO Max, le studio donnera sûrement le feu vert pour une suite et la preuve est qu’ils ont débloqué une grosse somme d’argent pour que le cinéaste finisse de faire la mini-série, donc qu’ils veulent trop probablement que l’histoire continue.