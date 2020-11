En 2016, Yeon Sang-ho a fait le saut de l’animation à l’action en direct avec Zombie Station: Train to Busan, l’une des surprises les plus agréables des cinq dernières années au sein du sous-genre zombie surexploité, ce qui a signifié un grand succès commercial en Corée du Sud. et a acquis le statut de culte en se frayant un chemin sur le marché international. Sans avoir besoin de réinventer les concepts, le cinéaste a opté pour une formule frontale, honnête et efficace, basée sur la construction d’une atmosphère claustrophobe et suspensive, avec des actions solides et des pièces d’horreur guidées par les conflits dramatiques de chaque personnage. Cette année, Sang-ho revisite cet univers dystopique dans le film Zombie Station 2: Péninsule, avec la même transparence quant à ses intentions, mais sans le cœur ni l’ingéniosité de ses prédécesseurs – si l’on inclut la préquelle animée Seoul Station (2016) -, cédant ainsi au spectacle générique, prévisible et indulgent.

Quatre ans après le déclenchement de la pandémie, la Corée du Sud reste définitivement isolée du reste du monde. Les quelques chanceux qui ont réussi à s’échapper à temps de la «péninsule» sont ouvertement traités de manière xénophobe et n’ont pas de réelles perspectives d’avenir dans les nations qui ont décidé de les accueillir. Parmi eux se trouve l’ancien militaire Jung-Seok (Gang Dong-won), une coquille sombre de l’homme qu’il était, encore alourdi par la culpabilité du survivant. Mais une telle quarantaine perpétuelle sur la nation asiatique autrefois puissante représente une mine d’or pour les chasseurs de primes. Jung-Seok et d’autres réfugiés sud-coréens sont invités à retourner dans leur pays d’origine pour récupérer une cargaison contenant 20 millions de dollars, en échange de la moitié du butin. Cependant, là-bas, ils découvriront que le vrai danger ne réside pas dans les morts-vivants, mais avec d’autres survivants qui ont créé un nouvel ordre dans cet enfer désolé.

Zombie Station 2: Peninsula n’a aucune prétention majeure au-delà de la livraison d’un film d’action amusant se déroulant dans un décor post-apocalyptique, parfois entrecoupé de séquences de zombies, qui ici passent au second plan comme une menace incidente. Avec le double du budget (16 millions de dollars), reflété dans d’immenses décors et une armée d’artistes d’effets visuels à leur disposition, le long métrage privilégie les grandes séquences d’action par-dessus tout, mais celles-ci manquent de réelle motivation ou Cohérence de l’intrigue, souvent à la limite des excès et de l’absurdité, à la fois en raison de sa conception et du mauvais travail de CGI. Une exécution qui repousse les limites de la vraisemblance, des clichés et des coïncidences qui avaient été si habilement esquivées sur le Train pour Busan. Bien sûr, cette approche caricaturale a un certain charme et, en fait, plus tôt vous limitez vos attentes et acceptez ce qu’est le film, Peninsula peut se transformer en un voyage absurdement divertissant.

Malheureusement, le film nous rappelle également, à travers des croquis superficiels, ces éléments qui font souvent la particularité de la filmographie de Yeon Sang-ho: jouer de manière créative avec les conventions des genres cinématographiques, les commentaires sociaux et le drame familial. avec des personnages mémorables. Ce dernier est peut-être la plus grande digression par rapport aux deux premières entrées de la franchise, car Peninsula manque de personnages ronds qui nourrissent le film de l’humanité et un noyau émotionnel. Par conséquent, l’intérêt du spectateur est perdu et le charme potentiel de la distribution finit par gâcher, en particulier la famille excentrique de survivants composée des sœurs Jooni (Lee Re) et Yu-jin (Lee Ye-won), mère Min-jung. (Lee Jung-hyun) et grand-père Kim (Kwon Hae-hyo). Gang Dong-won fait ce qu’il peut avec l’arc de rédemption de Jung-Seok, mais le script ne lui fait aucune faveur et il est difficile de ne pas se retrouver frustré par ses actions tout au long de l’histoire.

Au moins, il faut remercier Yeon Sang-ho, qui coécrit également cette suite avec Park Joo-Suk, pour avoir exploré trois approches différentes de la même franchise au sein d’une industrie qui a tendance à privilégier la répétition afin d’éviter de prendre des risques. La gare de Séoul nous a présenté un drame social se déroulant à l’aube d’un cauchemar dystopique, avec une critique cinglante des inégalités, du manque d’empathie et du coût de la négligence; Train to Busan est un thriller de survie classique où la cupidité des entreprises conduit à la destruction littérale de la civilisation; and Zombie Station 2: Peninsula est une tentative de blockbuster, avec ses moments ouvertement larmoyants, sur la perte d’un sentiment d’appartenance par manque de maison, de famille ou de pays.

En fin de compte, Zombie Station 2: Peninsula est le film le moins gratifiant de la série à ce jour. Un pastiche d’éléments que, à cette occasion, nous avons vu exécuter avec beaucoup plus d’habileté dans le passé. Bien sûr, ce ne sera pas la dernière fois que nous reviendrons dans la «péninsule» et la suite remplit la tâche de continuer à étendre cet univers, mais nous sommes convaincus que les leçons apprises et la capacité de Yeon Sang-ho seront en mesure de remettre cette saga en arrière dans la bonne direction. Un monde corrompu où la véritable menace pour l’humanité reste l’humanité elle-même.

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, au Cine PREMIERE nous vous recommandons de revoir les mesures sanitaires nécessaires avec les autorités sanitaires (en particulier la Directive Générale pour l’atténuation et la prévention du COVID-19 dans les espaces publics fermés) avant d’aller au cinéma à regarder un film.

Titre original: Bando (반도)

An: 2020

Réalisateur: Yeon Sang-ho (psychokinésie)

Acteurs: Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, Kim Do-yoon

Date de sortie:5 novembre 2020 (États-Unis)

revue critique



Gustavo Pineda J’écris sur le cinéma, la télévision et l’anime au Cine PREMIERE