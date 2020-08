«Penny Dreadful» est à nouveau tombée. La série originale, sortie en 2014, s’est terminée avec sa troisième saison, et son successeur spirituel, ‘City of Angels’, a été exécuté avec beaucoup moins de déplacements. Peu de temps après le lancement de sa première saison, Showtime a annulé ce retour dans l’univers sombre créé par John Logan, qui a clôturé sa diffusion fin juin.

Natalie Dormer dans ‘Penny Dreadful: City of Angels’

« Afficher l’heure a décidé de ne pas aller de l’avant avec une autre saison de « Penny Dreadful: City of Angels ». Nous tenons à remercier les producteurs exécutifs John Logan et Michael Aguilar ainsi que les acteurs et l’équipe pour leur travail exceptionnel sur ce projet « , a annoncé la chaîne de paiement pour annoncer l’annulation de l’un de ses gros paris de l’année, comme le rapporte The Hollywood Reporter. .

Cette annulation n’est pas due à l’épuisement créatif de Logan, qui avait auparavant assuré qu’il avait déjà des idées pour l’avenir de la série: « J’ai un plan précis pour la saison prochaine; J’espère que ça s’étendra pour toujours. Il y a tellement d’histoires à raconter que je suis ravi de continuer à explorer. « Cependant, après la décision de Showtime, nous ne reviendrons pas au Los Angeles des années 1930 où les crimes de ‘City of Angels’ ont été mis en place.

L’heure du changement

La suite de «Penny Dreadful» n’a pas été la seule série Showtime à voir son chemin tronqué ces derniers mois. Récemment, le réseau américain a également annulé la comédie acclamée « Kidding » après deux saisons, suivant les traces de «Ray Donovan» et «Homeland», qui ont déjà publié leur finale. De plus, ‘Shameless’ a également sa fin au coin de la rue, car il est confirmé qu’il se terminera avec sa onzième saison.