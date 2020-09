CL, la «baddest female» résidente de K-pop, a fait son retour avec une nouvelle chanson et un nouveau clip.

CL, de son vrai nom Lee Chaerin, revient avec “Post Up”, le premier single de son nouveau voyage en tant qu’artiste solo.

«+ POST UP + est une courte vidéo que je publie avant mon nouvel album en remerciement à tous mes GZBz. J’espère que vous apprécierez tous mon cadeau spécial », a partagé l’artiste sur Instagram, ajoutant qu’elle sortira de nouveaux singles et un album le mois prochain.

“La plus mauvaise asiatique, c’est le statut / Basse lourde et sous-sol dans tout le grenier / 2NE1 mon passé, ma bénédiction pour toujours / Maintenant 2020 était la prochaine, je serai juste salivée”, rappe-t-elle sur le nouveau morceau.

L’ancienne membre du groupe de filles sud-coréen à succès 2ne1 est devenue solo lorsque le groupe s’est dissous en 2016. Il s’agit de sa première sortie depuis la sortie de son EP de six titres «In The Name of Love» à la fin de 2019.

La date officielle de la prochaine sortie intégrale de CL n’a pas encore été annoncée.