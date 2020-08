Quiconque est fan de Taylor Swift sait qu’au fil des ans, elle a fréquenté de nombreux autres visages célèbres au point que les gens ont commencé à les appeler l’équipe de Taylor Swift. Bien sûr, alors que Taylor Swift, avec sa valeur nette de 400 millions de dollars, est la plus riche de son groupe, on peut dire que ses amis peuvent encore se permettre beaucoup de choses chères.

La liste d’aujourd’hui classe les amis de T-Swift en fonction de leur valeur nette et disons simplement que certains pourraient être surpris de voir qui a réussi à se hisser au premier rang!

10 Camila Cabello – Valeur nette: 14 millions de dollars

La chanteuse Camila Cabello a donné le coup d’envoi de la liste au numéro 10. Au fil des ans, Camila n’a jamais hésité à admettre que Taylor Swift est sa plus grande inspiration et il s’avère que les deux stars sont en fait des amis.

Camila Cabello était l’acte d’ouverture de la tournée de réputation de Taylor Swift et il semble certainement que les deux musiciens s’amusent toujours beaucoup ensemble. Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Camila Cabello est estimée à environ 14 millions de dollars.

9 Lorde – Valeur nette: 16 millions de dollars

Le prochain sur la liste est le chanteur néo-zélandais Lorde, qui a également été vu à plusieurs reprises avec Taylor Swift au cours des dernières années. Sur la photo ci-dessus, on peut voir les deux femmes s’amuser à la plage, et à en juger par la photo, il semble qu’elles aiment s’amuser ensemble.

Bien qu’il semble que les deux aient eu des hauts et des bas dans leur amitié, ils parviennent toujours à résoudre les problèmes. Selon Celebrity Net Worth, Lorde vaut environ 16 millions de dollars.

8 Ellie Goulding – Valeur nette: 20 millions de dollars

Le numéro huit sur la liste des meilleurs amis de Taylor Swift classés par valeur nette est la chanteuse anglaise, Ellie Goulding. Ci-dessus, une photo d’Ellie jouant avec Taylor Swift lors de la tournée de la pop star en 1998 et il semble que les deux dames se soient liées par leur amour commun de la musique.

Bien que les deux ne soient pas vus trop souvent ensemble en public, lorsqu’ils le sont, ils semblent toujours passer un bon moment l’un avec l’autre. Actuellement, Celebrity Net Worth estime qu’Ellie Goulding vaut environ 20 millions de dollars.

7 Cara Delevingne – Valeur nette: 28 millions de dollars

Alors que les trois dames précédentes de la liste étaient toutes des musiciens – la septième place des meilleurs amis de Taylor Swift classée par valeur nette revient au mannequin anglais, Cara Delevingne.

Au fil des ans, les deux ont été des amis proches et se sont toujours défendus. Cara est même apparue et le clip de Taylor Swift en 2014 pour la chanson « Bad » Blood « , dans laquelle elle a joué Mother Chucker. Actuellement, selon Celebrity Net Worth , Cara Delevingne est estimée à 28 millions de dollars.

6 Gigi Hadid – Valeur nette: 29 millions de dollars

Un autre modèle célèbre qui a fait son entrée sur la liste, au numéro six, est Gigi Hadid. Sur la photo ci-dessus, on peut voir Taylor Swift et Gigi Hadid fêter l’anniversaire du mannequin dans un jet privé (car c’est ainsi que les riches et les célèbres le font), et tout comme Cara Delevingne, Gigi est également apparue dans le clip vidéo de Taylor Swift. pour « Bad Blood » comme Slay-Z.

Selon Celebrity Net Worth, le modèle est actuellement estimé à 29 millions de dollars.

5 Karlie Kloss – Valeur nette: 30 millions de dollars

Ouvrir le top cinq des meilleurs amis de Taylor Swift classés par valeur nette est un autre modèle – l’un des amis les plus proches de Taylor, Karlie Kloss. Au fil des ans, les deux – à qui on a souvent dit qu’ils se ressemblaient souvent – ont été vus ensemble lors de fêtes, de virées shopping, ainsi que sur le terrain lors de matchs de basket-ball.

Bien sûr, Karlie Kloss était également membre de l’équipe du vidéoclip « Bad Blood » de Taylor Swift et y jouait Knockout. Selon Celebrity Net Worth, le modèle est actuellement estimé à 30 millions de dollars.

4 Emma Stone – Valeur nette: 30 millions de dollars

Le numéro quatre de la liste va à la star hollywoodienne Emma Stone, qui est la première actrice de cette liste. Alors qu’Emma et Taylor étaient particulièrement proches au début de la carrière de Taylor Swift, il est prudent de dire que les femmes se soutiennent toujours très bien.

Parmi tous les amis de la liste, Emma Stone est certainement l’une des plus anciennes amies de Taylor, car elles se connaissent depuis plus d’une décennie. Selon Celebrity Net Worth, Emma Stone est estimée à environ 30 millions de dollars.

3 Blake Lively – Valeur nette: 30 millions de dollars

Une autre actrice qui a figuré sur la liste des meilleurs amis de Taylor Swift est l’ancienne star de Gossip Girl, Blake Lively. Au fil des ans, les deux ont toujours parlé de leur amitié et ont souvent publié des photos de leurs manigances sur les réseaux sociaux.

Ci-dessus, une photo des deux au parc à thème Warner Bros Movie World en Australie, et il semble certainement que les deux dames se sont éclatées là-bas. Selon Celebrity Net Worth, Blake Lively est estimée à 30 millions de dollars, ce qui signifie qu’elle est à égalité sur cette liste avec Emma Stone.

2 Selena Gomez – Valeur nette: 75 millions de dollars

La deuxième sur la liste des meilleurs amis de Taylor Swift classés par valeur nette est l’ancienne star de Disney Channel Selena Gomez, qui est, parmi toutes ces célébrités, celle qui traîne le plus souvent avec Taylor.

Il semble certainement que, au fil des ans, leur amitié ne fait que se renforcer et ce n’est certainement pas une surprise que Selena Gomez soit également dans le clip emblématique de Taylor Swift pour « Bad Blood », en tant qu’Arsyn. Selon Celebrity Net Worth, Selena Gomez a une valeur nette estimée à 75 millions de dollars.

1 Ed Sheeran – Valeur nette: 200 millions de dollars

Le chanteur anglais Ed Sheeran, qui a de loin la plus grande valeur nette de tous les amis célèbres de Taylor Swift, termine la liste au premier rang. Comme les fans le savent déjà, Taylor et Ed ne sont pas seulement des amis proches, mais ils ont également collaboré à la chanson de 2012 « Everything Has Changed ».

Selon Celebrity Net Worth, Ed Sheeran est actuellement estimé à 200 millions de dollars – 125 millions de dollars de plus que la finaliste, Selena Gomez!

