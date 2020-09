Dimanche soir, le gigantesque nouveau stade SoFi à Inglewood a été baptisé avec un «» coup d’envoi entre les Rams de Los Angeles et les Cowboys de Dallas.

Alors que le jeu lui-même s’est terminé par une victoire étroite pour les Rams, les chiffres du match n’étaient guère une victoire pour NBC. Selon les premiers chiffres de Nielsen, environ 15 millions de téléspectateurs se sont connectés dimanche soir et le jeu a obtenu une note de 4,7 chez les adultes clés de 18 à 49 ans.

Ce chiffre d’audience représente environ une baisse de 23% par rapport aux premiers chiffres mis en place par le match d’ouverture du «Sunday Night Football» de l’année dernière entre les New England Patriots et les Pittsburgh Steelers. Bien que ce match ait été une explosion, il a attiré 22,2 millions de téléspectateurs sur NBC, ce que le match de la nuit dernière est peu susceptible d’égaler, même si le marché manifestement important de Los Angeles entre en jeu plus tard dans la journée. Ce message sera mis à jour avec les derniers numéros «SNF» une fois qu’ils seront disponibles.

Quelques jours plus tôt, la saison de la NFL dans son ensemble a débuté avec 19,3 millions de téléspectateurs pour «Thursday Night Football» sur NBC, en baisse de 13% par rapport à l’ouverture de la saison dernière.

Ailleurs, la dernière édition de «60 Minutes», qui comportait une interview exclusive avec Bob Woodward à propos de son nouveau livre Donald Trump, a obtenu une note de 0,9 et un énorme 7,7 millions de téléspectateurs, selon les premiers chiffres. Plus tard, «Big Brother» a obtenu une cote de 1,0 et 4,4 millions de téléspectateurs. Cela représente une augmentation décente de 25% par rapport à dimanche dernier et un nombre élevé de téléspectateurs de la saison à ce jour. «Love Island» a été diffusé dans des épisodes consécutifs qui ont obtenu en moyenne une cote de 0,5 et 1,8 million de téléspectateurs.

Fox a diffusé un aperçu spécial pour la saison à venir de «The Masked Singer», qui a délivré une note de 1,3 et environ 4,7 millions de paires de globes oculaires. Un aperçu du contenu d’automne du réseau a suivi avec 0,5 et 1,7 million de téléspectateurs.

ABC a diffusé des rediffusions de sa programmation de jeux télévisés d’été, avec une moyenne de 0,4 tout au long de la nuit et à égalité avec Univision, qui a diffusé deux épisodes de la version mexicaine de «Masked Singer».