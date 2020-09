Mexico.- Comme il l’avait annoncé la veille, le président Andrés Manuel López Obrador a délivré un message à l’occasion du deuxième rapport du gouvernement au Palais national, en commençant par l’indication de la condamnation de la corruption.

« J’ai été parmi les premiers à affirmer que le principal problème au Mexique était la corruption, et maintenant je n’ai aucun doute: le fléau de la corruption est à l’origine de la crise au Mexique. »

Dans un rapport austère et succinct, il a souligné que la reprise économique a déjà commencé et s’achemine vers la nouvelle normalité. Reconnu en instance en matière de sécurité et de corruption institutionnelle.

Il y a de bonnes relations avec les entrepreneurs et les secteurs productifs, a-t-il dit, l’investissement étranger est renforcé et les envois de fonds ont augmenté; la corruption est combattue, tous les crimes, à l’exception de l’homicide intentionnel et de l’extorsion, ont chuté de 30 pour cent; 95 des 100 engagements annoncés ont été respectés et, surtout, les fondations d’un Mexique juste et fraternel ont été construites, a-t-il déclaré.

« Certains demandent que je trahisse mon engagement, que je renonce à ma congruence et cela n’arrivera pas. » La politique économique d’austérité et de moralité républicaines se poursuivra, a-t-il dit.

Le 1er décembre, les fondations de l’avenir seront prêtes, nous en construisons les fondations et nous n’aurons plus qu’à terminer le travail de transformation, la «révolution de la conscience» et la construction d’une nouvelle patrie historique, a garanti le président.

À 9 h 03, les honneurs ont commencé au drapeau, puis à l’exécutif fédéral. Avant de commencer son rapport, au Patio de Honor, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes de Covid 19.

Le premier problème était la corruption et l’impunité, dans lesquelles le Président a reconnu que le banditisme officiel n’avait pas pris fin. Maintenant, il y a un gouvernement austère, il n’y a pas de luxe. Grâce à cela, des économies de 560 milliards de pesos ont été réalisées, avec lesquelles il a été possible de sortir de la crise économique et de la pandémie de Covid-19.

« Je suis convaincu que la corruption est à l’origine de la crise au Mexique, c’est pourquoi j’ai proposé de l’éradiquer complètement et je suis convaincu qu’en ces temps, plus qu’en d’autres, transformer c’est moraliser », at-il proposé.

Il avait des expressions comme celle-ci:

«On ne se souviendra pas de ce gouvernement pour sa corruption. Notre principal héritage sera de purifier la vie publique du Mexique et nous allons de l’avant.

Et celui-là:

«Nous n’avons pas entrepris de persécutions entre factions ou de vengeance politique, mais nous ne couvrons personne ni ne permettons l’impunité. Le vol de ceux ci-dessus est terminé, mais le banditisme officiel n’est pas encore complètement clos », a-t-il déclaré.

