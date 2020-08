Voulez-vous un dîner différent et faible en calories? Vous devez donc préparer ces nuage d’oeufs Pas d’huile et seulement 2 ingrédients!

Ingrédients

4 gros œufs

Sel et poivre

Préparation:

Préchauffez votre four à 220 degrés Celsius et tapissez une plaque à biscuits de papier ciré.

Séparez les blancs des jaunes, séparez les jaunes dans un récipient et les blancs dans un autre.

Battez les blancs d’œufs jusqu’à la neige. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un batteur à main ou électrique. Commencez par battre doucement, ajoutez un peu de sel et continuez de battre.

Faire quatre « nuages » avec les blancs sur la plaque à pâtisserie et cuire 3 minutes.

Ensuite, au sommet de vos nuages, ajoutez le jaune très soigneusement pour qu’il ne se casse pas, ajoutez un peu de sel et de poivre et faites cuire encore 3 minutes.