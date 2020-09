ViacomCBS délaisse CNET Media Group dans le cadre d’un accord de 500 millions de dollars avec la société de marketing numérique Red Ventures, qui a annoncé l’accord lundi.

Dans le cadre de cet accord, le vice-président exécutif de CNET Media Group et le directeur général Mark Larkin, ainsi que les cadres supérieurs de l’unité, resteront avec Red Ventures après l’acquisition, qui devrait se conclure au quatrième trimestre de 2020.

CBS a acquis CNET Networks en 2008 pour 1,8 milliard de dollars. En plus du site phare de CNET, le CNET Media Group héberge également des marques telles que le site d’agrégation de critiques Metacritic, ZDNet, GameSpot, TV Guide et Roadshow.

«Je crois que la combinaison de la plate-forme d’expérience client de Red Ventures et du contenu riche de CNET Media Group et de l’expertise éditoriale approfondie profite grandement à notre public et à nos partenaires», a déclaré Larkin dans un communiqué. «Red Ventures partage notre vision et s’engage à réaliser le plein potentiel de notre portefeuille de marques de classe mondiale.»

Fondée en 2000, Red Ventures affirme qu’elle compte 3 000 employés aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. La société basée à Fort Mill, en Caroline du Sud, possède et exploite des marques numériques telles que Bankrate, The Points Guy, Healthline, MyMove et Allconnect.com.

Les marques existantes de Red Ventures opèrent dans les secteurs des services à domicile, de la santé, de la finance, des voyages, de l’éducation et du divertissement. L’ajout de CNET Media Group «accélère» l’entrée de Red Ventures dans de nouveaux secteurs verticaux, y compris la technologie grand public et les jeux, selon la société.

«Au cours des 25 dernières années, CNET Media Group a construit un portefeuille dynamique de marques avec une autorité bien méritée sur des sujets tels que la technologie grand public et les jeux qui jouent un rôle de plus en plus important dans la vie des gens», Ric Elias, PDG et co-fondateur de Red Ventures , a déclaré en annonçant l’accord. «Red Ventures est impatient d’investir dans la croissance de CNET Media Group avec des expériences de consommation plus personnalisées qui redynamiseront les marques de CNET Media Group et ouvriront des opportunités sans précédent pour tous.»

L’accord CNET poursuit la stratégie de déploiement et de partenariat de Red Ventures pour étendre sa présence auprès des consommateurs au cours des trois dernières années. Plus tôt cette année, Time Inc. a annoncé un partenariat avec Red Ventures pour lancer un nouveau site de finances personnelles appelé NextAdvisor. En 2019, Red Ventures a acquis Healthline Media, qui comprend Healthline.com, Greatist.com et Medical News Today (MNT). En 2017, Red Ventures a acquis le site Web de finances personnelles Bankrate pour 1,24 milliard de dollars, une transaction qui englobait Points Guy et CreditCards.com.

Depuis que la fusion de Viacom et CBS s’est achevée l’année dernière, le PDG de ViacomCBS, Bob Bakish, a déclaré que le conglomérat médiatique évaluait la vente d’actifs non essentiels. Plus tôt cette année, Bakish a déclaré que la société cherchait à vendre l’éditeur de livres Simon & Schuster, qui, selon les analystes, pourrait rapporter plus de 1,5 milliard de dollars. Bakish a précédemment déclaré que ViacomCBS explorait également une vente de Black Rock, l’immeuble de bureaux situé dans le centre de Manhattan, qui servait de siège à CBS depuis le milieu des années 1960.

CNET a été lancé pour la première fois en 1994, au début du boom Internet. Le site principal couvre la technologie, la science et la culture avec des nouvelles, des critiques, des guides d’achat, des fonctionnalités et des commentaires, et exploite une ramification en espagnol, CNET en Español.

Pour la vente de CNET Media Group, Evercore agit en tant que conseiller financier et K&L Gates LLP agit en tant que conseiller juridique de Red Ventures. Citi agit en tant que conseiller financier et Shearman & Sterling LLP agit en tant que conseiller juridique de ViacomCBS.