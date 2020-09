CNN a une nouvelle façon de faire entendre sa série documentaire.

Sirius XM prévoit de lancer CNN Originals, une nouvelle chaîne qui met en lumière le nombre croissant de séries non romanesques qui apparaissent à la fois sur CNN et son réseau frère HLN. À partir du 18 septembre, des programmes tels que «Parts Unknown» d’Anthony Bourdain, «United Shades of America avec W. Kamau Bell» et «This Is Life with Lisa Ling» seront diffusés via le canal 121 du service de radio par satellite.

«CNN et HLN ont créé un incroyable catalogue de séries documentaires, et nous sommes fiers de les proposer, en plus des programmes futurs, en tant que chaîne à plein temps aux abonnés de SiriusXM», a déclaré Megan Liberman, vice-présidente senior des actualités, de la discussion et du divertissement pour SiriusXM, dans une déclaration.

Le lancement de la nouvelle offre s’inscrit dans un contexte d’intérêt croissant de la part de nombreux médias nationaux pour la programmation documentaire. NBC News a dévoilé la semaine dernière MSNBC Films, une nouvelle initiative visant à offrir une programmation longue durée au média câblé appartenant à NBCUniversal.

CNN a fait un effort concerté pour construire sa bibliothèque de programmes non romanesques, en commandant plusieurs séries documentaires ainsi qu’en produisant ou en acquérant une gamme croissante de films documentaires. Les abonnés de Sirius XM pourront écouter des séries CNN, notamment «American Dynasties: The Kennedys», «The Windsors: Inside the Royal Dynasty», «The History of Comedy», et bénéficier d’un accès auditif aux offres HLN telles que «Forensic Files II, »« Des gens très effrayants animés par Donnie Wahlberg »et« Comment ça s’est vraiment passé avec Hill Harper ».

«CNN et HLN Original Series offrent un mélange de contenu historique, culturel, policier et non romanesque, il y en a donc pour tous les types d’auditeur SiriusXM», a déclaré Amy Entelis, vice-présidente exécutive pour le développement des talents et du contenu chez CNN Worldwide, en une déclaration. «Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de présenter et de présenter notre série informative et divertissante à un tout nouveau public.»

CNN a déjà une relation avec Sirius XM, qui simule CNN et HLN et rend CNN International disponible via son application mobile. D’autres organes d’information tels que Fox News Channel, Fox News Channel, CNBC et Bloomberg fournissent également du contenu à Sirius XM.