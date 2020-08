Interview CS: Co-scénariste / réalisateur Josh Boone sur The New Mutants

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec Josh Boone, co-scénariste / réalisateur des New Mutants de 20th Century Studios pour discuter du dernier épisode tant attendu et retardé de Fox’s X Men la franchise. Les nouveaux mutants se dirige enfin vers les salles cette semaine!

Même avant que le film ne commence son long séjour dans l’enfer de la post-production, le projet avait quelques premiers obstacles sur la route, y compris la fuite précoce des animatiques Demon Bear à la fin de 2016, et bien que Dead PoolLes images de test divulguées ont aidé Fox à gagner la confiance de Ryan Reynolds et cie. pour lancer la franchise bien-aimée, on ne peut pas en dire autant de Boone, qui a dû travailler un peu plus dur pour convaincre le studio de sa vision.

«C’est drôle, le processus de développement a pris du temps, j’ai fait Faute dans nos étoiles pour Fox, ça s’est bien passé, alors j’ai eu l’impression que je pouvais demander quelque chose d’autre à Fox », se souvient Boone. «Mon meilleur ami et moi, avec qui j’avais grandi à Virginia Beach, nous avons grandi des fans de Marvel du plus haut niveau, nous avons en quelque sorte lu tout ce que nous pouvions, je me souviendrais toujours de l’histoire de Demon Bear parce que l’art de Bill Sienkiewicz était si distinct. Je n’avais jamais rien vu de tel dans la bande dessinée. C’était impressionniste. Il faisait sombre. C’était maussade. Aucun des personnages ne portait de costumes de super héros. C’était de l’angoisse, ce qui était le fort de Chris Claremont, mais pas avec un art comme celui-ci. Tu sais? Je veux dire, c’était à un niveau différent. J’ai toujours pensé que Demon Bear ferait un excellent film. J’avais une pile de Nouveaux mutants BD dans mon appartement quand j’habitais à LA 10 ans avant de faire des films, je travaillais dans un magasin de disques. Mais je me suis accroché à cette histoire et j’ai pensé à cette histoire, et quand j’en ai eu l’occasion, nous avons fait à Fox une bande dessinée, en leur présentant en quelque sorte ce que serait le film, en utilisant tout l’art de la série que nous aimions. Je n’ai jamais fait allumer une ampoule qui me disait: «Vous devez faire une bande dessinée d’horreur.» C’était parce que le matériel était déjà cela. Il a simplement dit de manière organique, c’est ce que je vais être. Et je savais que je voulais le fusionner avec une sorte de John Hughes et Buffy contre les vampires et ce genre de chose, je ne sais pas, comme un regard plus profond sur les enfants qu’un film de bande dessinée typique le ferait généralement, et un film de bande dessinée qui met en vedette des enfants plutôt que des adultes, ce qui est la plupart d’entre eux. «

L’une des choses les plus importantes pour Boone en ce qui concerne Faute et Nouveaux mutants était d’avoir l’auteur original John Green et l’artiste Sienkiewicz sur les décors et de «les impliquer le plus possible» afin d’être «un vaisseau» pour donner vie à leur travail à l’écran. Cela étant dit, Boone a également noté que le créateur de bandes dessinées Chris Claremont n’était «pas vraiment» impliqué dans la production, ni vraiment parlé avec le cinéaste de 41 ans, mais a déclaré que Sienkiewicz «garderait Chris au courant de ce qui se passait». et décrivant l’implication de l’artiste dans le matériel source.

« Je vais mettre mes propres trucs là-dedans et tout ça, mais genre, j’essaie vraiment à la fin de la journée de capturer quelque chose de spécial sur leur travail », a expliqué Boone. «Donc essayer de garder ça là-dedans est en quelque sorte la partie la plus délicate et la plus difficile. Les avoir impliqués aide toujours. Bill était le meilleur pom-pom girl. Il a lu les ébauches du scénario. Au lieu de faire un véritable commentaire audio pour le Blu-ray ou autre, j’ai fait une rétrospective de carrière avec lui que vous pouvez écouter sur le film. Bill était tellement impliqué de manière créative dans tout cela que Chris l’était dans l’histoire de Demon Bear, il était vraiment un co-créateur / partenaire là-dessus, quand ils ont fait ces problèmes. Je pense que c’est la plus longue période que Bill soit restée sur un livre, à part Chevalier de la lune, peut-être ces deux. Donc, il saute beaucoup, mais il y avait quelque chose de spécial à propos de celui-ci, où il y avait beaucoup à faire. Nous avons fait la Bible parce que personne au studio ne savait même quoi Mutants était. Vraiment. Je veux dire, Simon le savait bien sûr, mais il s’occupait de tous les X Men trucs, donc c’est comme, il n’a pas eu le temps d’aller chercher l’autre X Men propriétés, vous savez? Je suppose que je dirais ceci, nous avons de la chance parce que les choses que nous aimions beaucoup quand nous étions enfants sont maintenant devenues populaires. Je suppose que je dirais que Stephen King est devenu aussi légitime que possible. X Men, Nouveaux mutants, Merveille. C’était mon enfance dans les années 80, et à l’époque, tout le monde était mal vu.

Bien que le calendrier de sortie en constante évolution ait pu se révéler quelque peu frustrant pour les fans, les acteurs et Boone, le co-scénariste / réalisateur a constaté que ce retard et cette acquisition par Disney lui permettaient de le garder autant que possible en phase avec sa vision originale, d’autant plus qu’ils l’ont fait pour «probablement la moitié du prix que nous voulions vraiment» à l’origine.

« Le film est devenu ce qu’il est en faisant cela, ce qui est toujours le processus, la tension et les frictions sont généralement bonnes et aidées, et certainement, il y avait des problèmes beaucoup plus coûteux pour eux de s’inquiéter que nous », a déclaré Boone. «Nous avons eu une très bonne distribution, une histoire intéressante qui a traversé de nombreuses évolutions au cours du processus d’écriture du scénario depuis que le professeur X et Storm y sont, et Storm était vraiment le personnage d’Alice Braga, jusqu’à sa séparation. le temps de ces films, vous savez? Développement intéressant, et chaque fois que vous vous impliquez dans une société qui possède une propriété intellectuelle géante, c’est ce que vous traverserez sûrement à un degré ou à un autre. J’ai demandé à mon agent une fois, je me suis dit: « Est-ce que c’est censé être ça, vous savez, autant? » Il est comme, « Mec, si vous travaillez sur un film Marvel ou un film de bande dessinée et que vous êtes quelque chose mais misérable, je m’inquiéterais pour toi. ‘Alors je dirais que je n’ai pas été malheureux tout le temps, mais occasionnellement.

En ce qui concerne l’apparence et le style du film, Boone a souligné de multiples inspirations du passé, notamment Guerriers de rêve et Vol au dessus d’un nid de coucou et en regardant les images qui continuent d’être taquinées avant la sortie, il pointe également vers le classique culte de 1990 L’échelle de Jacob comme point d’inspiration et comment il a recherché le bon directeur de la photographie pour apporter ce look sombre et maussade au film.

« Je suis allé chercher Peter Deming, qui est comme le plus grand directeur de la photographie de la planète », a déclaré Boone avec brio. « Il a fait Autoroute perdue et Mulholland Drive, la dernière saison de Pics jumeaux. J’aime juste, je ne voulais pas que ça ressemble à un film de bande dessinée. Je sais que les films de bandes dessinées construisent principalement tous les ensembles que vous voyez. Certains d’entre eux sont virtuels, vous savez, nous avons tourné dans tous les endroits réels. Nous n’avons construit que deux ensembles. Nous voulions que cela ait l’air réel, et à cause de cela, nous voulions que le film se sente ancré. Nous avons donc passé beaucoup de temps à construire le personnage et à gérer la réalité des choses pour arriver à tous les grands super-héros et à Marvel.

20th Century Studios en association avec Marvel Entertainment présente Les nouveaux mutants, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’ils se battent pour essayer de s’en sortir vivants.

Le film met en vedette Anya Taylor-Joy (Divisé, La sorcière) comme Magik et Maisie Williams (Le Trône de Fer, gen: LOCK) comme Wolfsbane, avec Henry Zaga (13 raisons pour lesquelles) comme Sunspot, Blu Hunt comme Dani Moonstar, et Choses étranges«Charlie Heaton dans le rôle de Cannonball.

Les nouveaux mutants adapte la série mensuelle de bandes dessinées du même nom lancée en 1982. Créée par Chris Claremont et Bob McLeod, Les nouveaux mutants suit un groupe d’adolescents mutants en tant que héros en formation dans l’univers Marvel. On s’attend à ce que la fonctionnalité soit un départ du spectacle d’action de science-fiction d’autres X Men films et est plutôt décrit comme un film d’horreur de style «Stephen King rencontre John Hughes».