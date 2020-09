Cole Sprouse a officiellement confirmé que lui et la jeune Lili Reinhart étaient séparés, mais pourquoi la rupture? Bien que beaucoup assurent qu’il y avait usure, d’autres montrent avec des photos que l’acteur a été infidèle à l’actrice. Voici tous les détails.

22 septembre 2020 12h03 hs

Cole Sprouse a utilisé son compte Instagram officiel pour enfin confirmer sa séparation de Lili Reinhart. Bien qu’il semble que la pause se soit déroulée en bons termes et qu’ils ont maintenant repris, avec leurs compagnons, le tournage de «Riverdale», les fans affirment que tout ne va pas bien entre eux.

On a beaucoup parlé des causes possibles de la séparation entre Cole et Lili: attrition possible, distance géographique, mais celle qui résonne le plus sur Internet est la infidélité. L’ancienne star de ‘Zack et Cody: des jumeaux en action’ Il a éclaté très en colère contre ces rumeurs, mais il semble quand même que les images l’incriminent beaucoup.

Cole Sprouse est celui qui a confirmé la rupture avec Lili Reinhart.

Les fans disent que Cole a été infidèle à Lili avec le mannequin de 18 ans, Kaia GerberOn croyait même que l’acteur passait sa quarantaine avec elle, et qu’il avait mis fin à sa relation avec Lili pour être tombé amoureux de cette célèbre célébrité.

Kaia avait partagé sur son profil Instagram quelques photos qui auraient pu être prises dans l’appartement de Cole; Cependant, ces rumeurs n’ont pas plu à l’acteur, qui est immédiatement entré dans le ring.

Kaia Gerber a téléchargé ces photos, qui auraient été prises au domicile de Cole Sprouse.

«Je tolère beaucoup de rumeurs et de calomnies de la part de personnes sur les réseaux qui prétendent être mes fans. Des fans qui se sentent en droit de ma vie privée précisément parce que je ne leur plais jamais. Mais attaquer mes amis, accusations infondées, divulguer mon adresse et envoyer des menaces de mort sont des qualités de folie et de fanatisme. Choisissez l’humanité, arrêtez d’être un clown. Lorsque je suis entré dans une relation publique pour la première fois, c’était l’une des conséquences prévisibles. Et même si je n’ai jamais vraiment eu l’intention de me livrer à une partie de ma vie privée avec la horde vorace, il est clair que ma retenue dans leur mise à jour leur a permis d’apporter leur propre agenda à mes habitudes et à mon style de vie. «

En revanche, Lili Reinhart s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour télécharger son mécontentement dû aux rumeurs, alors même que sa rupture était déjà finalisée depuis mars, comme le confirmait il y a quelques semaines Cole Sprouse sur son Intagram.

Cole Sprouse et Lili Reinhart se sont séparés en mars dernier.

Selon le magazine Glamour, Lili a partagé un tweet où elle a parlé de son point de vue sur Twitter, l’appelant une « plate-forme toxique » qui avait été utilisée à des fins négatives, et affirmant que le karma toucherait tous ceux qui utilisaient mal ce site. intention.

Malgré tout, la jeune fille de 24 ans a immédiatement supprimé le tweet, mais a poursuivi sa déclaration via Instagram, où elle a demandé aux autres de ne pas humilier les gens, car elle est sûre que ce n’est pas ce dont le monde a besoin. Bien qu’ils aient été séparés, et tout indique qu’à cause de l’infidélité de Cole Sprouse, Lili Reinhart l’a défendu jusqu’au dernier moment.