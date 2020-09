Colin Firth et Stanley Tucci jouent en couple à travers l’Angleterre dans un vieux camping-car en visite chez des amis et des lieux de leur passé dans «Supernova». Découvrez la bande-annonce du film ci-dessus, partagée exclusivement avec Variety.

Ecrit et réalisé par Harry Macqueen («Hinterland»), «Supernova» est présenté comme une histoire d’amour moderne centrée sur Sam (Firth) et Tusker (Tucci), partenaires de 20 ans qui parcourent le pays dans le but de renouer avec leur passé au milieu du diagnostic précoce de démence de Tusker. Au fur et à mesure que le voyage avance, leur relation est testée comme jamais auparavant. En fin de compte, ils doivent se poser la question de savoir ce que signifie s’aimer les uns les autres face à la maladie irréparable de Tusker.

Firth a remporté un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA pour son interprétation du roi George VI dans «Le discours du roi». Sa performance dans «A Single Man» lui a également valu un BAFTA et une nomination aux Oscars. Ses prochains projets incluent «Mothering Sunday» et «Project Mincemeat». Pendant ce temps, Tucci a été nominé pour un Oscar pour «The Lovely Bones» et est apparu dans les films «Hunger Games» et «The Devil Wears Prada». Il a récemment écrit et réalisé le biopic d’Alberto Giacometti «Final Portrait» et apparaît ensuite dans la nouvelle adaptation cinématographique de «The Witches» de Roald Dahl.

«Supernova» est produit par Emily Morgan de Quiddity Films («Je ne suis pas une sorcière», «Maquillage») et Tristan Goligher du Bureau («45 ans», «Lean on Pete», «Only You», «Week-end ”). Les financiers sont BBC Films et la BFI, tandis que The Bureau Sales gère les ventes internationales. Les producteurs exécutifs sont Mary Burke, Vincent Gadelle et Eva Yates.

Le film sera présenté en première mondiale au Festival international du film de San Sebastián le 24 septembre, tandis que la première au Royaume-Uni aura lieu au BFI London Film Festival le 11 octobre.

«Supernova» est distribué par Studiocanal au Royaume-Uni, Madman en Australie, CDC en Amérique latine, Lev en Israël, A Really Good Film Company à Hong Kong et Bir en Turquie. Le film s’est également vendu en Allemagne et en Autriche (Weltkino), au Japon (Culture Entertainment), au Benelux (Cineart), à Taiwan (Catchplay), Penny Black (Airlines) et en Scandinavie (Scanbox).

