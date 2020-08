Il y a une simple énigme qui saisit la nation, laissant encore beaucoup perplexes sur la façon d’atteindre la bonne réponse.

Les énigmes sont exaspérantes. Pour ceux qui manquent les astuces simples utilisées dans les énigmes, ils peuvent se sentir comme une tâche sisyphe.



La simple énigme de «combien d’animaux vont vers la rivière» a attiré l’attention des Britanniques mis en quarantaine. Pourtant, même après le verrouillage, beaucoup ne savent pas comment trouver la réponse.

Si vous ne voulez pas connaître la réponse, soyez prudent lors du défilement… nous vous avons expliqué comment y parvenir!

Quelle est l’énigme?

Beaucoup de ceux qui ont rencontré l’énigme ont été divisés quant à savoir s’il s’agit d’une énigme mathématique ou anglaise. Il utilise un langage et un ajout de base pour tromper son auditeur.

L’énigme est la suivante:

Un lapin a vu six éléphants en allant à la rivière. Chaque éléphant a vu deux singes se diriger vers la rivière. Chaque singe tient un perroquet dans ses mains. Combien d’animaux vont vers la rivière?

Opinion: Combien d’animaux vont vers la rivière?

Malheureusement, c’est l’une des énigmes les plus exaspérantes car il n’y a pas de réponse officielle donnée avec diverses réponses à discuter en fonction de la grammaire utilisée. Cependant, beaucoup ont trouvé la réponse 31, mais ce n’est certainement pas correct. Voici comment fonctionne l’énigme et où vous vous êtes peut-être trompé.

– Un lapin a vu six éléphants en allant à la rivière.

Cela signifie qu’il y a certainement un lapin qui va à la rivière. La phrase n’indique pas que les éléphants vont également à la rivière. C’est là que réside l’astuce.

– Chaque éléphant a vu deux singes se diriger vers la rivière.

Encore une fois, c’est le truc. Il ne dit pas que chaque éléphant en a vu deux différent singes, et des règles implicites s’appliquent et en déduisent que les deux singes vus par les éléphants sont le même.

– Chaque singe tient un perroquet dans ses mains.

Maintenant, nous savons qu’il n’y a que deux singes, il doit y avoir deux perroquets. Et ainsi, un lapin, deux singes, deux perroquets nous amène à la réponse de cinq animaux.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Un lapin a vu six éléphants en allant à la rivière. Chaque éléphant a vu deux singes se diriger vers la rivière. Chaque singe tient un perroquet dans ses mains. Combien d’animaux vont vers la rivière? – Viana (@ Luc4ssviana) 23 juin 2020

Les phrases qui font débat

Le problème de l’énigme entoure une partie de la détermination de la peine, ce qui amène certains à croire qu’il s’agit en fait d’une énigme linguistique plutôt que mathématique.

Beaucoup ont souligné qu’il y avait une différence entre vers et vers. Vers signifie direction et vers signifie destination. Le lapin ne va jamais vers la rivière comme les singes et les perroquets, le lapin ne va que dans la direction de la rivière.

Deuxièmement, la façon la plus courante de déchiffrer l’énigme nous a conduit à supposer qu’il n’y a que deux singes, car les éléphants ont tous vu la même paire de singes, mais cela n’est pas non plus confirmé à 100%. Il existe de nombreuses combinaisons de nombres, car les six éléphants auraient pu voir différentes combinaisons de singes.

Enfin, la ligne de perroquets a fait l’objet d’un débat, car la déclaration pourrait impliquer que les deux singes tiennent le même perroquet.

Essentiellement, cette énigme est loin d’être simpliste et obligera les masses à tenter de trouver la bonne réponse dans un avenir prévisible!

