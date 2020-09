Près de six mois après qu’il était censé sortir en salles, le remake d’action en direct de Mulan a été mis à disposition pour être diffusé sur Disney Plus à partir du 4 septembre. Le film devait initialement sortir le 27 mars, puis le 23 juillet. mais après la fermeture des cinémas en raison de la pandémie de coronavirus, Disney a annoncé que Mulan sortirait plutôt exclusivement pour les abonnés Disney +.

Alors que de nombreux titulaires de comptes Disney + étaient ravis à l’idée d’obtenir un nouveau contenu, Mulan n’est, pour l’instant, disponible que pour ceux qui paient 29,99 $ supplémentaires. Bien que ce prix soit toujours moins cher que de payer pour une famille pour aller au cinéma, les utilisateurs étaient mécontents de devoir débourser plus d’argent en plus des 6,99 $ qu’ils paient par mois pour le service de streaming.

Y a-t-il une limite au nombre de fois où vous pouvez regarder Mulan sur Disney Plus? Détails sur ce que le coût supplémentaire offre aux abonnés.

Combien de fois pouvez-vous regarder «Mulan» sur Disney +?

Selon le site Web de Disney Plus, une fois que vous avez acheté le remake d’action en direct de Mulan, il n’y a pas de limite au nombre de fois que vous pouvez regarder le film. Alors que certains utilisateurs craignaient que les frais de 29,99 $ soient des frais de location, ils permettent en fait aux abonnés de télécharger le film et de le regarder partout où ils peuvent se connecter à leurs comptes Disney Plus. L’achat du film donne aux abonnés un “Premier Access”, qui leur permet de le visionner des mois avant qu’il ne soit mis à disposition gratuitement.

Mais, si vous n’avez qu’un abonnement Disney Plus pour acheter Mulan, ou si vous décidez de vous débarrasser de votre compte à l’avenir, vous perdrez l’accès à le regarder. Le visionnage illimité du film n’est disponible que pour les abonnés Disney Plus actifs.

Donc, si vous pensiez pouvoir vous en tirer en payant un mois de Disney Plus, puis en téléchargeant Mulan sur vos différents appareils pour votre commodité future, vous n’avez pas de chance.

Pourquoi devez-vous payer pour regarder «Mulan»?

Avec un budget estimé à 200 millions de dollars pour produire le remake de 2020 et avec des cinémas fermés dans un avenir prévisible, Disney Plus espère que les téléspectateurs regarderont au-delà du prix de 29,99 $ pour se donner, ainsi qu’à leurs proches, l’accès à un nouveau film.

Source: Instagram

La sortie numérique d’avril 2020 de Trolls: World Tour a rapporté 100 millions de dollars sans une sortie en salle à grande échelle, prouvant qu’il existe toujours une demande pour les utilisateurs d’obtenir une nouvelle expérience cinématographique. Mais le deuxième film de la franchise Trolls ne coûte aux utilisateurs que 19,99 $ pour le streaming, et ce, sans frais d’abonnement de base.

L’offre d’accès de premier ordre pour Mulan n’est disponible que jusqu’au 2 novembre 2020, car le film sera éventuellement disponible en streaming sans frais supplémentaires. Mulan sera ajouté à Disney Plus pour tous les abonnés à partir du 4 décembre 2020.

Le remake d’action en direct de Mulan est maintenant disponible en streaming sur Disney Plus pour 29,99 $ (les utilisateurs intéressés doivent également avoir un compte avec le service de streaming). La version animée de 1998 du film est également sur Disney Plus.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Shannon Raphael'); ga ('ensemble', 'dimension9', '9/4/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '9/4/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0