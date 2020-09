Il y a une toute nouvelle saison de Teen Mom 2, et vous savez ce que cela signifie. Plus de drame, plus de bébés et (évidemment) plus de rumeurs. Chacune des mamans de la série s’occupe de ces trois choses, mais Kailyn Lowry a peut-être eu l’une des plus grosses bombes larguées sur elle dans le premier épisode de la saison 10.

Alors que Kailyn était enceinte de son fils Creed (son deuxième enfant avec Chris Lopez), des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Chris attendait peut-être un bébé avec une autre femme en même temps. Après un aperçu de Kailyn discutant de la rumeur, les gens veulent savoir: combien d’enfants Chris Lopez a-t-il? Voici ce que nous savons.

Combien d’enfants Chris Lopez a-t-il?

C’est vraiment difficile d’essayer de comprendre les détails de la vie personnelle de Chris parce qu’il préfère rester assez privé. Nous comprenons totalement cela – être dans une émission comme Teen Mom 2 ouvre certainement une à toutes sortes d’attention (ce qui à son tour entraîne souvent de nombreuses critiques). Il est généralement flou à partir des épisodes de la série, et ce n’est que lorsqu’il accepte de faire des «apparitions».

Cela étant dit, nous savons avec certitude que Chris a au moins deux enfants car il les partage avec Kailyn. Kailyn a donné naissance à leur fils Lux Russell Lowry le 5 août 2017. Creed Romello Lopez est né le 30 juillet 2020. Creed est le quatrième enfant (et quatrième fils) de Kailyn, et son deuxième enfant avec Chris.

Dans un aperçu de la saison 10 de la série, Kailyn a révélé que pendant qu’elle était enceinte de Creed, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles Chris attendait également un bébé avec quelqu’un d’autre. Dans un clip de la série filmé avant la naissance de Creed, un producteur de Teen Mom 2 demande à Kailyn de répondre aux rumeurs. “Je suppose qu’il a dit quelque chose sur son Instagram Live – il a dit quelque chose pour insinuer qu’il y avait un bébé sur le chemin”, a déclaré Kailyn.

Elle a ensuite dit qu’elle avait reçu un appel de Chris et qu’il lui avait dit que si elle entendait une rumeur disant qu’il avait mis quelqu’un d’autre enceinte, ce n’était pas vrai. Kailyn a décidé de croire Chris mais elle a admis que sa première pensée était que les rumeurs étaient vraies.

“Ma façon de penser f —- d up était, OK, il fait le contrôle des dégâts et peut-être qu’il a potentiellement quelqu’un d’autre enceinte et il ne sait pas, alors il me dit que ce n’est pas vrai jusqu’à ce qu’il confirme,” dit-elle au producteur.

Ensuite, Kailyn a commencé à recevoir des SMS d’un «numéro étrange» de quelqu’un disant que Chris avait besoin de leur parler du bébé qu’il avait en route. Kailyn a immédiatement appelé Chris pour exiger des réponses, mais il a continué à nier la rumeur. Kailyn était bouleversée – elle dit que c’est principalement parce qu’elle ne veut pas séparer Lux et Creed de leurs frères et sœurs.

«Je ne veux pas que mes enfants grandissent sans leurs frères et sœurs comme moi», dit-elle. «C’est si important pour moi. Je vais pleurer.”

Pour l’instant, il n’y a eu aucune confirmation officielle quant à savoir si Chris a effectivement un autre enfant avec quelqu’un d’autre que Kailyn. Cela étant dit, nous avons le sentiment assez bon que l’existence possible du demi-frère de Lux et Creed sera un point majeur de l’intrigue dans cette saison de la série.

Regardez les nouveaux épisodes de Teen Mom 2 les mardis à 20 h sur MTV.

