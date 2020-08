Divulgation complète: quand je n’écris pas pour Bleeding Cool, je travaille dans le cinéma et la télévision en tant que scénariste et cinéaste. Les rédacteurs de Bleeding Cool m’ont gentiment laissé publier une série d’articles et d’interviews cette semaine pour promouvoir la sortie du 1er septembre de mon film Comisery sur asianamericanmovies.com et Amazon Video VOD.

Affiche de comisery, Margin Films

Quand New York et la Californie étaient en plein verrouillage, mon ami Quentin Lee et j’ai tourné une websérie en 8 parties sur zoom de fin mai à mi-juillet. Il étoiles Bee Vang, Harrison Xu, Amy Hill, Jennifer Field, Sheetal Sheth, Nat Ho, Richard Anderson, et Verton R. Banks. J’étais co-créateur, scénariste et co-réalisateur avec Quentin. Nous l’avons fait avec littéralement aucun budget et avons sorti chaque épisode quelques jours après le tournage. C’était juste les acteurs et nous devant nos ordinateurs. Quentin et moi étions une équipe de deux personnes – il était producteur, co-réalisateur, phonographe et monteur. Nous étions également une salle d’écrivain à deux, discutant de ce qui arriverait aux personnages et s’adaptant à ce qui se passait dans la vraie vie comme le racisme, Black Lives Matter, et décidant comment les incorporer dans l’histoire en temps réel. Le résultat est Comisery.

Comisery est une comédie à vis de science-fiction américano-asiatique sur un groupe d’amis vivant la pandémie qui sont soudainement confrontés à une invasion extraterrestre sous la forme d’un virus du futur. Le voyage dans le temps, la physique quantique, les tueur à gages potentiels et le chaos absolu s’ensuit. Ils sont tous coincés à la maison et doivent comprendre ce qui se passe vraiment et s’ils peuvent faire quelque chose pour arrêter cette nouvelle infection et sauver le monde… sans pouvoir quitter la maison.

Comisery et l’art du cinéma zoom

Tirer des têtes parlantes en zoom est une nouvelle forme de réalisation de films qui n’aurait pu se produire que pendant cette pandémie. Il n’y a pas de règles strictes pour cela. De nombreuses autres productions, pour la plupart britanniques, ont porté leurs fruits dans cette nouvelle esthétique. La sitcom à succès de la BBC mise en scène avec David tennant et Michael Sheen en tant qu’acteurs en congé essayant de répéter une pièce en lock-out est probablement l’exemple le plus réussi de cette nouvelle forme narrative. L’autre exemple réussi est le réalisateur Rob SavageHôte du film d’horreur, produit par Shudder. Il avait un budget pour s’offrir une équipe de cascadeurs, une équipe VFX et une équipe pyrotechnique qui ont tous fait leurs segments de manière isolée, et Savage a monté leur travail dans le film pour donner l’impression que des choses se passaient dans les maisons des acteurs. L’astuce consiste à empêcher les téléspectateurs de s’ennuyer, en regardant simplement des têtes parlantes se parler à l’écran. Vous aviez besoin d’un scénario intéressant, de performances convaincantes et d’un certain degré de saveur ou de mouvement pour retenir l’attention de votre public. Essayer d’effectuer un Arthur Miller jouer sur le zoom pour un grand public ne fonctionne pas. La plupart des cinéastes ne travailleraient pas avec autant de restrictions de zoom s’ils avaient le choix. Nous sommes coincés chez nous, nous devons donc trouver comment travailler avec ce que nous avons.

Filmer une émission de télévision ou un film avec zoom est un exercice intéressant pour découvrir de quoi vous êtes fait en tant que cinéaste. Avez-vous suffisamment de contenu lorsque vous n’avez pas d’équipe de tournage, de grue, d’effets fantaisie ou de cloches et de sifflets d’une infrastructure de production à grande échelle? D’une certaine manière, c’est un retour au cinéma à zéro degré: il n’y a que vous et les acteurs devant les caméras. Les acteurs ne sont pas dans le même espace physique les uns avec les autres. Ils ne voient même pas le langage corporel et les gestes de chacun. Ils sont obligés d’observer les visages de chacun, d’écouter le dialogue et de réagir. Cela peut être un énorme réajustement de la façon dont ils ont l’habitude de travailler. L’analogie la plus proche pour moi est l’enregistrement d’une pièce audio, que j’avais expérimentée lorsque j’ai écrit à la radio, des pièces pour la BBC à Londres.

Après avoir terminé la sérialisation de Comisery sur Facebook et obtenu plus de 135000 vues, Quentin a retiré les huit épisodes de Facebook et les a modifiés en un film de 75 minutes avec un prologue de cadrage et un épilogue que j’ai écrit pour la version du film. Il était temps de pousser la version cinématographique. Ce n’est plus gratuit, hélas.

Demain, nous organiserons une conversation avec le producteur et co-réalisateur Quentin Lee pour Comisery Week.

