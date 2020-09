Des centaines de bandes dessinées Black Panther sont gratuites sur Comixology en hommage à Chadwick Boseman, qui a dépeint le héros à l’écran et est décédé le 28 août.

Si vous avez déjà voulu en savoir plus sur le personnage avant qu’il ne devienne un vengeur dans l’univers cinématographique Marvel, c’est un excellent point de départ.

Comixology n’a pas dit combien de temps cette offre durera, alors récupérez les bandes dessinées bientôt.

Près de deux semaines après son décès prématuré, il est encore difficile de croire que Chadwick Boseman est parti. En hommage à l’acteur, le détaillant de bandes dessinées numériques Comixology a mis à disposition gratuitement chacune des bandes dessinées Black Panther de son service – un total de 256 numéros que vous pouvez télécharger et lire sur votre ordinateur, téléphone ou tablette. La collection couvre toute la gamme des numéros classiques sortis dans les années 90 jusqu’à la série de Ta-Nehisi Coates, en production depuis quelques années. C’est le moyen idéal pour en savoir plus sur le personnage.

Si vous êtes dépassé par le nombre de bandes dessinées disponibles, voici quelques-uns des problèmes avec lesquels vous pouvez commencer:

Comme le souligne Polygon, d’autres bandes dessinées adjacentes à Black Panther sont également gratuites, y compris les 10 numéros de Shuri (un livre sur la sœur de T’Challa), 5 numéros de Killmonger (sur le méchant principal du film Black Panther) et le Avengers: Wakanda Forever one-shot comic. Il pourrait y en avoir encore plus si vous faites des recherches.

Comixology n’a pas encore publié de déclarations officielles sur cette offre, nous n’avons donc aucune idée de combien de temps ces bandes dessinées seront gratuites. Si vous voulez en savoir plus sur l’un des nombreux personnages que Boseman a donné vie, et l’un des super-héros les plus importants de Marvel, prenez quelques bandes dessinées de Black Panther pendant qu’elles sont libres.

«C’est avec une douleur incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman», a annoncé sa famille il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. «Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu ces 4 dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV. Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. Ce fut l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.