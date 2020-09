▲ La star, autrefois l’une des mieux payées d’Hollywood, sur la couverture de son livre Inside Out, sur une image tirée de son Facebook.

Mardi 8 septembre 2020, p. 6

La réputation de Demi Moore la précède. Elle était autrefois l’une des stars féminines les mieux payées d’Hollywood. Dans le passé, il a également été victime de manchettes malveillantes. Cependant, l’actrice reste sympathique et beaucoup moins réservée qu’on pourrait s’y attendre. Vous réalisez probablement maintenant que rien qu’un journaliste ne peut écrire sur elle ne correspond à la franchise de ses mémoires, son livre Inside Out.

J’ai pris une bouchée de marijuana synthétique (elle s’appelait Diablo). La prochaine chose dont je me souviens, c’est que tout était flou et que je pouvais me voir d’en haut, écrit Moore dans l’avant-propos de son livre. Dans celui-ci, elle explique comment elle a fini par convulser sur le sol et a ensuite été transportée à l’hôpital pour le plus grand plaisir des chroniqueurs de potins.

Demi Moore n’hésite pas à partager des détails sinistres sur la dégradation et l’humiliation qui accompagnaient souvent ses triomphes. Si vous avez un puits de honte et de traumatisme non résolu, aucune somme d’argent, aucun triomphe ou gloire ne peut le combler, l’actrice écrit dans un chapitre sur la période où elle vient d’épouser Bruce Willis et semble avoir la vie idéale.

J’ai conclu un accord pour faire le livre, puis ma vie a explosé, comme je l’avais supposé. Je n’étais définitivement pas en mesure de le partager quand je ne le comprenais même pas moi-même, explique-t-elle à The Independent. Il a rappelé les circonstances dans lesquelles ses mémoires ont été commandées il y a dix ans.

Possibilité de se connecter

«Quand (les rédacteurs en chef) sont revenus, ils ont dit:« Soit nous laissons tomber, soit nous faisons quelque chose ». Ce que j’ai ressenti, c’est que si je pouvais aider une personne en partageant mon expérience, cela en aurait valu la peine. «

Moore ne voulait pas que Inside Out soit une autre autobiographie d’une célébrité autoproclamée. Je voulais que ce soit humain et sur notre humanité, et aussi être une opportunité de se connecter. La seule façon dont je pouvais le faire était d’être franc et honnête à propos de mon expérience. Et c’était un guérisseur.

Les dépendances, les perturbations familiales et la violence dont Moore a été témoin en grandissant à Roswell sont racontées avec des détails douloureux. Son père était un alcoolique et un joueur qui s’est tourné vers la foule pour couvrir ses pertes. Lui et sa mère se sont constamment battus. Votre mère et votre père sont censés agir comme une pierre angulaire tout au long du chemin vers l’avenir, offrant des conseils sur ce qu’il faut réaliser, à quoi s’attendre. Pour moi, cette photo était triste, a-t-il décrit.

D’un mariage mourant à une toile

Pendant l’emprisonnement très difficile, comme elle l’appelle, elle était occupée avec un nouveau projet. Le podcast Dirty Diana sur une femme qui échappe à sa vie soigneusement guérie et à son mariage mourant pour gérer un site Web érotique où les femmes partagent leurs fantasmes secrets.

Moore produit et joue dans l’émission. Maintenant, il espère le prendre au format d’une série télévisée.

«Shana Feste, la scénariste et réalisatrice, avait exploré en faire un film et avait ensuite changé de forme. Quand cela m’est venu, l’idée était de faire un podcast. Je pense que le sujet est important, car il s’agissait de la sexualité féminine et des fantasmes à travers le regard d’une femme, c’était vraiment intrigant pour moi », dit Moore.

« C’est intéressant, car (le podcast) vous donne l’opportunité d’explorer quelque chose sans le poids et les frais d’un pilote, et de voir s’il y a un public pour cela. » Un autre avantage par rapport à Dirty Diana était que, contrairement à certains films dans lesquels Demi Moore est apparu, celui-ci n’était pas exploiteur.

L’actrice estime que l’industrie cinématographique actuelle est en meilleure santé en termes de race, de sexe et d’âge que lorsqu’elle a commencé. Nous allons dans la bonne direction. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais au moins maintenant nous fonctionnons avec un certain niveau de conscience qui n’existait pas auparavant. C’est presque comme si nos bandeaux avaient été enlevés. Nous travaillons à partir d’une nouvelle ligne et je pense que nous sommes mieux pour ça, explique l’actrice.

Dans les années 1980, Demi a joué dans St Elmo’s Fire de Joel Schumacher. Dans son livre, Moore décrit son utilisation destructrice de cocaïne et d’alcool au moment où le film devait commencer. Schumacher, qui est décédée récemment, l’a mise en cure de désintoxication deux semaines avant le début du tournage. À ce jour, je vois cela comme une sorte d’intervention divine, a-t-il écrit.

«Il (Schumacher) a fait pour moi ce que je ne pouvais pas pour moi-même et il s’est accroché à moi pour être dans ce film. Je lui serai éternellement reconnaissant. C’était une très triste perte. C’était une figure extravagante, plus grande que nature. Il a courageusement fait le feu de Saint-Elme et a ouvert les portes à beaucoup d’entre nous. «

Moore travaille actuellement sur divers projets. Elle joue une blonde dans la série HBO Brave New World, basée sur la pièce d’Aldous Huxley. Il joue également dans Songbird, un thriller sur la pandémie de Covid-19, qui se déroule dans un avenir dans lequel la population est à nouveau enfermée, tandis que le virus creuse le fossé entre riches et pauvres.

La bande raconte ce qui se passe dans nos pires cauchemars avec ce virus. C’est comme regarder un monde qui a été séparé entre les nantis et les démunis, et le désespoir et la peur qui peuvent tout envahir, explique-t-il.

Mon personnage est une femme, une mère et une épouse, qui s’est tournée vers le marché noir pour survivre. C’est un monde dans lequel si vous êtes immunisé, comme dans le cas de mon rôle, vous pouvez vous déplacer librement tandis que les autres ne le peuvent pas.

Malgré les hauts et les bas de sa carrière, Moore reste aussi résilient que jamais. Sur ce que je conseillerais à quelqu’un qui commence à s’aventurer dans l’industrie, l’actrice dit: Il faut vraiment l’aimer. Vous devez être prêt à faire l’effort, sachant que vous allez faire face à beaucoup de rejet. Mon plus grand conseil est de ne rien prendre de personnel et de ne pas s’attendre à ce que quelqu’un en dehors de vous vous donne de la valeur.