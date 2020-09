Comme un chaton! Chiquis Rivera montre sa robe courte noire | Instagram

La chanteuse et femme d’affaires Chiquis Rivera a partagé deux photographies dans une publication dans laquelle l’une d’elles ressemble à un « chaton » tout en faisant un clin d’œil comme s’il s’agissait d’un chaton, un détail assez coquin.

La fille des disparus Jenni Rivera Chaque fois qu’il en a l’occasion, il partage à la fois des photos et des vidéos montrant ses courbes sur son compte de InstagramEn fait, il a deux comptes, dont il utilise encore plus pour promouvoir sa carrière.

La femme de Lorenzo Mendez Chanteuse de « La Original Banda el Limón », elle a toujours été une fille aux courbes, et elle en est fière, alors elle profite toujours de l’occasion pour montrer sa silhouette.

Chiquis Rivera a partagé il y a quelques semaines, elle porte une tenue spectaculaire, une robe courte noire environ à mi-hauteur des cuisses, elle était également accompagnée d’un imperméable orange, ainsi que de longues bottes également en noir qui se marient avec sa robe .

La popularité de la chanteuse est due non seulement au fait d’être la fille d’une icône de la musique régionale mais aussi à sa personnalité, dans son compte Instagram, elle montre un peu de son quotidien, ses occurrences, certaines situations qui lui arrivent non seulement avec son partenaire mais avec sa famille et surtout avec elle-même.

Bien qu’elle n’ait toujours pas le succès incommensurable que Jenni Rivera avait à l’époque, Chiquis s’est peu à peu fait une place parmi le showbiz.

Il a enregistré et sorti plusieurs collaborations, il a également fait partie du jury du programme « J’ai du talent, beaucoup de talent » aux côtés d’Ana Bárbara, Don Cheto et Joss Favela, les voir ensemble était assez divertissant.

Chiquis essaie toujours de consacrer un peu de son temps à ses followers, les salue et leur envoie des salutations. Tout au long du programme « J’ai du talent, beaucoup de talent » nous l’avons vue rire, pleurer rarement et même danser intensément comme elle le faisait. Comme ça, elle est devenue un personnage qui allie la beauté au talent, au charisme et surtout à l’humilité.

En plus d’être une célébrité talentueuse, elle est une excellente femme au foyer, elle a également lancé une chaîne YouTube où elle partage ses propres recettes de céto, une façon différente de manger tout en prenant soin de votre corps et de votre contenu calorique.

Tout au long de sa vie, elle a été impliquée dans plusieurs controverses, peut-être celle qui a le plus sonné sur Internet est la théorie selon laquelle elle était avec le mari de sa mère, Esteban Loaiza, bien sûr, cette situation était déjà plus que claire par Chiquis elle-même. Dans plusieurs interviews, l’un d’eux très célèbre était avec Gustavo Adolfo Infante.

Cependant, à partir du moment où elle a décidé de se lancer en tant que chanteuse, elle a eu peu de soutien, puisque cette «croix» la portait depuis longtemps, et peut-être continuera-t-elle à le faire encore longtemps.

Malgré cela, la chanteuse interprète de « Ce n’est pas moi » a réussi à faire face au problème, affirme que le secret pour que ces critiques ne la touchent pas est simplement d’ignorer les mauvais commentaires que les gens négatifs ont pour elle, elle reste simplement avec le positif.

Son mariage avec Lorenzo comme les autres a connu des hauts et des bas, heureusement ils ont pu y faire face et même si récemment on a parlé d’une séparation, aujourd’hui ils sont toujours ensemble et très heureux.

Chiqui Rivera est une célébrité, qui aime vivre, aime la vie elle-même, ce message est partagé à chaque occasion qu’elle a, en réalité beaucoup aimeraient être comme elle simplement parce qu’ils ne prennent pas le temps ou ne créent pas leurs propres coïncidences , est enfin un excellent exemple à suivre.

