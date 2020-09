Candywriter

BitLife a toujours des défis à relever pour les joueurs chaque semaine. La semaine dernière, nous avions la série d’objectifs Ferris Bueller, et maintenant nous avons le défi du monopole. Et, par rapport à simplement abandonner l’école pendant une journée et sortir avec quelqu’un de votre classe, le défi du monopole est beaucoup plus difficile car vous devez acheter un château, un palais et une cabane en rondins. Et, pour aggraver les choses, vous devez en acheter plus d’un dans certains cas.

Si vous jouez sur iOS et que vous avez reçu la mise à jour royale, vous devriez être en mesure de compléter l’ensemble d’objectifs relativement facilement. Après tout, si vous faites partie de la famille royale, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tout en faisant semblant d’être une personne modeste et humble qui déteste l’attention et veut juste être comme tout le monde.

Mais, si vous ne voulez pas emprunter la voie de la mise à jour royale, vous pouvez toujours relever le défi du monopole de BitLife. Vous aurez juste à faire des greffes pour acheter un château, un palais et une cabane en rondins.

Comment relever le défi du monopole BitLife

Vous devez atteindre les objectifs ci-dessous pour relever le défi du monopole BitLife:

Commencer une vie de première génération Posséder un palais Posséder deux châteaux Posséder trois maisons hantées Posséder cinq cabanes en rondins Posséder dix maisons en rangée

Comment acheter un château, un palais et une cabane en rondins dans BitLife

Vous devez être très riche pour acheter un château, un palais et un ensemble de cabanes en rondins dans BitLife.

Par conséquent, vous devrez être redevable pour acheter un château, un palais et toutes les cabanes en bois nécessaires, ou vous pouvez à la place être un acteur BitLife.

Être né dans la royauté peut être fait simplement en envoyant du spam au créateur de personnage jusqu’à ce que cela se produise, ou vous pouvez simplement le faire en possédant le mode Dieu.

Vous devrez être né dans les pays suivants: Belgique, Danemark, Japon, Jordanie, Koweït, Malaisie, Monaco, Maroc, Pays-Bas, Norvège, Qatar, Arabie Saoudite, Espagne, Suède, Thaïlande, Emirats Arabes Unis et Royaume-Uni.

Si vous n’êtes pas membre de la famille royale, vous pouvez vous y marier en étant né dans l’un des pays susmentionnés, en ayant une apparence très haute et en étant une célébrité célèbre qui commence à sortir.

Pendant ce temps, vous pouvez toujours acheter un château, un palais et un ensemble de cabanes en rondins en devenant très riche en étant un acteur. Encore une fois, la beauté et la popularité sont essentielles pour cela.

À condition que vous deveniez acteur, que vous soyez né dans la famille royale ou que vous réalisiez le rêve d’épouser une personne royale, vous devriez pouvoir vous permettre tous les bâtiments susmentionnés avec une relative facilité.

Continuez simplement à vérifier quelles propriétés sont disponibles dans les actifs.

