La première saison de The Boys s’est terminée par un cliffhanger qu’aucun des fans de la bande dessinée n’aurait anticipé. La scène finale de la première saison a laissé les téléspectateurs avec beaucoup de questions et d’attentes. La bonne nouvelle est que les fans n’auront pas à attendre longtemps pour répondre à leurs questions, car la deuxième saison de la série Amazon Prime a été confirmée.

Alors que la série publie ses premiers regards sur la deuxième saison, tous ceux qui ne sont pas au courant de la série ont maintenant le temps de se mettre à jour avant la deuxième saison de The Boys.

De quoi parle « The Boys »?

The Boys est une série télévisée américaine sur un groupe de super-héros influents et vénérés comme des dieux. Alors que les super-héros utilisent généralement leur pouvoir pour de bon, la vérité sous-jacente est que certains d’entre eux sont corrompus et arrogants.

Les super-héros, connus dans les bandes dessinées et les séries sous le nom de «supes», sont gérés par une société connue sous le nom de Vought International. L’émission se concentre sur deux groupes, les Sept – les super-héros et les justiciers qui cherchent à mettre les super-héros en échec, les garçons.

William Butcher, alias Billy, dirige les justiciers titulaires et est toujours plein de mots colorés sur les super-héros, tandis que l’égoïsme Homelander dirige les Sept. Avant de consacrer sa vie à briser les supes corrompues, Butcher a eu un heureux mariage avec sa femme, Becca.

Malheureusement, Becca a été victime d’un viol entre les mains de Homelander. En raison du traumatisme, Becca est supposée avoir pris sa vie. Butcher a décidé de mettre toutes ses forces pour traquer Homelander tout en restant dans le déni de la mort de sa femme.

Alors que la finale de la saison 1 des garçons se termine, les soupçons de Butcher à propos de sa femme sont confirmés lorsque Homelander l’emmène dans un endroit caché où Becca élève son supe-fils.

La relation de Butcher avec le fils supe de Becca.

Karl Urban dans le rôle de Billy Butcher dans « The Boys » d’Amazon Prime. | Jan Thijs / Amazon Prime

Malgré son attitude extrêmement agressive envers les supes, Butcher a du mal à gérer sa femme en vie et avoir un enfant de super-héros. S’adressant à Comicbook.Com, Karl Urban, qui joue Billy Butcher, a donné un aperçu de la façon dont son personnage essaie de gérer les informations sur sa femme.

Urban a déclaré que les téléspectateurs ne devraient pas s’attendre à ce que Butcher change soudainement d’avis sur les supers simplement parce que le fils de sa femme bien-aimée en est un. L’acteur, cependant, a déclaré que le point de vue de Butcher sur Homelander serait vu sous un angle différent avec la révélation récente.

Il a expliqué que la mission actuelle de Butcher serait d’essayer de ramener sa femme à la maison et de mettre un terme à la poursuite de Homelander.

« Eh bien, sans trop en dire, vous devez savoir que Billy Butcher a une vision très claire et spécifique des supes », a déclaré Urban. «Et il ne les aime pas et le fils de sa femme est un supe, de sorte que les préjugés font partie du tissu du personnage et ce n’est pas celui qui est facilement écarté en toutes circonstances et en particulier pas celui-ci.»

Agression du boucher envers les supes

Butcher a toujours eu une impression négative des super-héros et pour une bonne raison. Il pense que Homelander a profité de sa femme il y a huit ans, ce qui l’a amenée à se suicider.

Il traque une femme qu’il considère comme la faiblesse de Homelander, Madelyn Stillwell. Cependant, Homelander finit par assassiner Madelyn et Butcher fait exploser sa maison dans le but de se tuer lui-même et Homelander dans le processus.

Il est cependant révélé qu’il a survécu à l’explosion après que Homelander l’ait sauvé. Homelander a expliqué que sa rencontre sexuelle avec Becca n’était pas entièrement un viol et était consensuelle – du moins selon lui. Cette révélation laisse Butcher avec beaucoup de questions sur ce qui s’est exactement passé entre sa femme et Homelander.

On comprend donc pourquoi Butcher méprise tant les supes. Il n’approuve pas la relation de Hughie avec Starlight. Hughie est le plus récent ajout à The Boys, tandis que Starlight est la dernière héroïne des Seven.

Lorsque Butcher, Milk Man et Hughie font irruption dans la cachette des gangsters de l’épicerie pour voler le Compound V, ils rencontrent Kimiko qui était prisonnière. Quand ils libèrent Kimiko, elle tue les gangsters et s’échappe. Lorsque les garçons rattrapent Kimiko, Butcher essaie de la tuer, mais les membres de son équipage l’arrêtent. Son équipe montre à plusieurs reprises de la sympathie envers Kimiko, mais Buther est méfiant.

Bien que Butcher désapprouve, il lui permet néanmoins de rester avec eux. Lorsque Butcher et Milk Man pénètrent dans un hôpital pour le vil C4, il utilise un bébé supe avec des yeux laser pour pénétrer dans l’hôpital. Cependant, il développe un attachement au bébé, montrant que tout espoir n’est pas perdu pour le fils supe de Butcher et Becca.