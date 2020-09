Si vous avez regardé une «célébrité» sur Twitch, YouTube ou n’importe quelle plate-forme de médias sociaux, vous l’avez probablement vue jouer parmi nous. Il s’agit du jeu spatial de survie en ligne multijoueur qui vient d’atteindre 1,5 million de joueurs simultanés grâce à une soudaine explosion de popularité venue de nulle part. De plus en plus de personnes embarquent dans le train en marche grâce à leur diffusion sur Internet, et vous découvrirez ici comment changer votre nom dans Among Us sur mobile afin que les gens puissent cesser de vous désigner en tant que joueur.

Comme mentionné précédemment, Among Us est le dernier engouement sur Internet, ce qui a entraîné un afflux de mèmes de réunion d’urgence. Le jeu est à peu près The Thing dans l’espace avec vous et un groupe de membres d’équipage devant réparer votre vaisseau tout en devant découvrir qui est l’imposteur ignoble parmi vous. À moins que vous ne soyez l’imposteur ignoble dont le seul but est de faire des ravages.

La prémisse est excellente et il est facile de comprendre pourquoi c’est actuellement le meilleur jeu à surveiller sur Twitch. Mais, si vous prévoyez de jouer vous-même, vous découvrirez ci-dessous comment changer votre nom sur mobile.

Comment changer votre nom dans Among Us

Suivez les étapes ci-dessous pour changer votre nom dans Parmi nous sur mobile:

Ouvrez parmi nous sur votre appareil mobile Sélectionnez en ligne Cliquez sur la case blanche au-dessus de l’hôte et modifiez simplement Entrer le nom en ce que vous voulez

C’est ainsi que vous changez votre nom dans Among Us sur mobile. C’est super rapide et facile à faire.

Une fois que vous l’avez fait, tout jeu que vous essayez d’héberger devrait être le même que celui que vous venez d’entrer.

Et la bonne nouvelle est que vous pouvez changer de nom à tout moment.

