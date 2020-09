En mars, Derek Hough était sur le tournage de “World of Dance” de NBC alors que la série de compétitions terminait sa quatrième saison, écrasant l’épisode final juste avant la fermeture des productions en raison de la pandémie de coronavirus.

“Nous avons en fait poussé la finale un jour plus tôt, puis ils ont décidé de ne pas avoir de public pour la finale”, a déclaré Hough à Variety. «Parce que c’était comme une chose de dernière minute, nous ne savions même pas. C’était un peu bizarre dans la salle de bal, dans la salle. Mais la magie de la télévision pour créer cette énergie [with] pyros, effets sonores et toutes ces différentes choses, vous pouvez toujours capturer cette énergie.

Maintenant, Hough rejoint le jury de «Dancing With the Stars» d’ABC aux côtés de Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli. (Le juge en chef de longue date Len Goodman est coincé au Royaume-Uni en raison de restrictions de voyage, mais l’équipe de «Dancing» dit qu’elle travaille sur des moyens d’incorporer Goodman dans le spectacle). Hough sera assis à huit pieds de distance de ses collègues juges à une table récemment repensée, ce qui est l’une des caractéristiques du nouveau look de la salle de bal.

«Ce n’est même pas comme un truc de sécurité COVID, c’est juste un truc de sécurité physique parce que, entre Bruno agitant ses bras et moi agitant les bras, je suis en fait très similaire dans la façon dont je suis très physique avec mes mouvements… nous «Je serais juste en train de se frapper», plaisante Hough. «Pour moi, la seule chose qui me manquerait si j’étais un pro et si j’enseignais à une célébrité est [for] la célébrité ressentir ce que l’on ressent en dansant devant – même à des centaines de personnes – juste un public en direct. Il y a quelque chose de vraiment spécial à ce sujet », a-t-il expliqué. «Mais pour les gens à la maison, vous n’allez pas ressentir la différence.»

Mais cela ne signifie pas que le six fois champion de boule à facettes n’a pas eu de questions sur la façon dont la série ABC prévoyait d’organiser un concours de danse sans COVID avant de signer pour l’émission – c’est un sport de contact, après tout. Et il n’était pas seul. Rob Mills, vice-président principal des séries alternatives, des émissions spéciales et des programmes de fin de soirée chez ABC Entertainment, a déclaré que la pandémie avait rendu le casting cette saison à la fois plus facile et plus difficile.

«Il y avait certainement une bonne part de célébrités qui, à juste titre, ont déclaré: ‘Je suis vraiment nerveux à propos de l’entreprise et cela pourrait être intéressant la saison prochaine, mais je ne pense pas que je peux le faire maintenant”, se souvient Mills. «Mais la plupart des gens, je pense surtout après avoir entendu à quel point les précautions et les mesures de sécurité mises en place étaient en jeu.»

Il ajoute: «Quelqu’un comme AJ [McLean] ou Nelly, ils ne peuvent pas prendre la route, donc c’est le moment idéal pour eux où ils sont en quelque sorte autour, et cela maintient leur visibilité, donc je pense que pour la plupart des gens, c’était le cas. Donc, à cet égard, c’était génial.

Pour compléter la liste des concurrents cette saison, on retrouve Carole Baskin, Monica Aldama, Jesse Metcalfe, Anne Heche, Johnny Weir, Vernon Davis, Kaitlyn Bristowe, Justina Machado, Charles Oakley, Jeannie Mai, Skai Jackson, Chrishell Stause et Nev Schulman. Et quelle que soit la pandémie, la saison 29 de «Dancing» allait être différente, avec le nouvel animateur et producteur exécutif Tyra Banks entrant dans la salle de bal.

«Je pense que le changement est un défi, non?» Dit Banks. «Je suis nouveau, comme les gens ne me connectent pas à« Dancing With the Stars ». Ils le font maintenant, mais je dois gagner la confiance de ce public.

Elle poursuit: «Je dois montrer qu’on peut me faire confiance – que je vais les divertir, que je les ressens, que je les vois. Que je respecte ce qu’est ce spectacle, mais il est temps pour eux de venir sur ce trajet, afin que nous puissions tous monter d’un cran. Voilà donc le travail que je dois faire. Et je suis prêt à relever le défi.

Mais pour l’instant, Banks, qui est producteur exécutif aux côtés d’Andrew Llinares, se concentre principalement sur ces précautions de sécurité.

«J’ai eu un avant-goût des protocoles de sécurité lors du tournage des promotions commerciales», dit Banks. «En arrivant sur le plateau, en restant dans ma voiture jusqu’à ce que mes résultats soient clairs. Vous ne pouvez pas laisser votre voiture avant ce test de personnes qui semblaient porter des combinaisons de protection contre les matières dangereuses. Ma coiffure et mon maquillage, j’avais vraiment l’impression d’être dans un film de science-fiction – la pièce réelle et les coiffeurs et maquilleurs avaient vraiment l’air de marcher sur la lune, c’est à quel point c’était protégé.

Banks dit que la chose la plus difficile pour elle sera probablement d’avoir à dire à six pieds des concurrents. «Je suis une étreinte, je suis une touchante», explique-t-elle. «Si quelqu’un se met à pleurer, mon instinct est de [comfort them] et je ne pourrai pas faire ça.

«La sécurité du couple est évidemment primordiale», explique Llinares. «Il s’agit en fait de deux choses: tout d’abord, tester régulièrement les couples. Les pros et les célébrités sont testés incroyablement régulièrement. Ils seront testés cinq jours par semaine, ce qui va au-delà de tout ce qui est prévu dans les directives. Deuxièmement, il s’agit de distanciation sociale. »

Les pros mettront en quarantaine en solo (ce qui signifie que les couples mariés comme Emma Slater et Sasha Farber, Val Chmerkovskiy et Jenna Johnson-Chmerkovskiy et Pasha Pashkov et la nouvelle pro Daniella Karagach vivent séparés depuis le début des répétitions). Mills dit que le nombre de tests était l’une des raisons pour lesquelles ABC était confiant pour aller de l’avant avec l’émission.

«Le fait que nous pourrions être agiles, si quelqu’un finit par être testé positif et que cela ne mettra pas tout en œuvre. [and] une fois que nous aurons commencé, nous pourrons aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré, expliquant ce qui a vendu le concept. «Juste la quantité de travail qu’ils ont fait, qui était si complexe et réfléchi, et littéralement toutes les questions auxquelles vous avez pensé, ils avaient une réponse. Vous saviez que vous étiez entre de bonnes mains là-bas et plus en sécurité que vous ne l’êtes presque partout.

En ce qui concerne la salle de bal, il n’y aura pas de public, pas de groupe interne, pas de sky-lounge, pas de danseurs supplémentaires participant aux numéros et aucun des fans de la production physique massive «Dancing» ne se sont habitués. Au lieu de cela, la salle de bal sera remplie de lumières et d’écrans LED (mais pas de public virtuel) qui rendront les choses un peu moins vides.

«Notre scénographie a fait un travail incroyable pour donner à ce look presque comme si c’était toujours censé être ainsi», dit Llinares.

Mais malgré le grand défi, Llinares pense que les pivots de la production en raison de la pandémie – comme filmer les couples dans les studios de répétition avec des caméras télécommandées par rapport aux équipes de producteurs, ou voyager entre les villes pendant les compétitions – ont ouvert un tout nouveau voie pour la série.

«Je pense que ce qui est passionnant à ce sujet, c’est que la série revient à être centrée sur les couples. Nous allons être très concentrés sur le couple lui-même et sur la façon dont il maîtrise ces danses », dit-il. «C’est le battement de cœur du spectacle, c’est vraiment ce dont le spectacle parle, il s’agit d’eux deux, et de savoir s’ils terminent la danse ou non. Donc, je pense que d’une manière étrange, nous avons été obligés de faire quelque chose, qui est très concentré sur les couples, mais je pense que c’est peut-être le bon changement.

«Nous avons parlé, assez drôle, l’année dernière de commencer à nous concentrer davantage sur les couples, mais nous n’avons pas été assez courageux, si nous sommes honnêtes, pour aller aussi loin que nous allons cette année», dit Lilinares. «Et je pense que cela nous a vraiment obligés à tester la théorie pour savoir si c’est vraiment le sujet de la série. Je suis donc un peu excité de le voir, mais j’ai le sentiment que ce sera le bon changement.

«Dancing with the Stars» diffusé les lundis à 8h / 7h sur ABC est produit par la branche Los Angeles de BBC Studios.