Des millions de fans de football du monde entier se rassemblent devant l’écran pour profiter d’un match de 90 minutes, dans l’espoir de s’exciter et de vibrer avec les meilleurs jeux et buts de leurs équipes préférées. Grâce à ça, le football est devenu l’un des sports qui génère plus de spectateurs chaque année, récoltant un public exorbitant lorsqu’il s’agit de compétitions importantes comme la Coupe du monde, l’Eurocup ou la finale de la Copa del Rey. Avec le doute de savoir exactement ce qui se passera avec la présence du public dans les stades de football la saison prochaine, la télévision est devenue la principale source pour voir ce qui se passe sur le terrain en direct.

Obtenir les droits d’émission de la Ligue espagnole, la Ligue Europa, la Coupe du monde ou le Championnat d’Europe, parmi d’autres compétitions de football, est quelque chose que certaines entreprises recherchent exclusivement, car elles savent qu’elles peuvent ainsi obtenir une grande rentabilité. Dans la saison précédente, il y avait plusieurs possibilités pour les spectateurs, étant Movistar + la plateforme de référence, tandis que Mediaset España proposait également des retransmissions via l’abonnement à Mitele Plus, une alternative qui disparaît cette année. Pour que vous ne manquiez pas un seul match, de FormulaTV nous voulons examiner les options disponibles pour regarder le football au cours de la saison 2020/2021.

une Movistar +

Movistar + proposera tous les matchs de la Liga, des Champions et de la Ligue Europa

Un an de plus, Movistar + devient la société de référence pour les amateurs de football et sera responsable de offrir en exclusivité à ses clients tous les matchs correspondant à LaLiga Santander et LaLiga SmartBank. Ces compétitions seront disponibles via Movistar LaLiga, où les utilisateurs qui louent cette option auront à leur disposition la possibilité de regarder les grands matchs auxquels les principales équipes de football seront confrontées. En outre, diffusera en direct les matchs de Segunda sur #Vamos, tandis que le La Ligue des champions et la Ligue Europa peuvent être suivies en Movistar Champions League. Vous pouvez également voir le reste des matchs de Bundesliga, Serie A et Ligue 1.

De plus, au cours de la prochaine saison, le sport continuera d’être un élément fondamental de la plateforme Movistar +. Les clients qui choisissent également de bénéficier du forfait sport aura des matchs exclusifs de la Endesa Basketball League et de la NBA, ainsi que d’autres compétitions sportives telles que le golf, le tennis, le rugby ou les différents championnats du monde des rallyes. De plus, tout au long de l’année, Movistar + dispose d’un une vaste programmation sportive avec des espaces de référence comme «Le jour d’après», «Le grand jeu de #Vamos», «El Tercer Tiempo», «La Casa Del Fútbol», «Super Segunda» et bien d’autres. De même, ils ont une grande équipe d’experts parmi lesquels: Julio Maldini, Susana Guasch, Juanma Castaño, Álvaro Benito ou Carlos Martínez, entre autres.

deux OrangeTV

OrangeTV proposera de grandes compétitions de football

L’accord conclu avec Movistar + permettra OrangeTV propose également les retransmissions des meilleurs matchs de football des ligues espagnoles comme cela s’est produit la saison précédente. De cette manière, à partir de septembre, les clients ayant acquis l’un des abonnements dans lesquels le football est incorporé pourront profiter du Matchs LaLiga Santander et La Liga SmartBank, y compris le grand match de Segunda.

De plus, ils pourront voir compétitions internationales telles que la Ligue des champions et la Ligue Europa, ou des ligues d’autres pays comme la Bundesliga, la Serie A ou la Ligue 1, le tout avec l’intention de compléter leur offre pour les abonnés qui sont fans de ce sport. Les clients Jazztel qui s’inscrivent à OrangeTV et choisissent les forfaits football auront également accès à tous ces contenus. De même, pour améliorer l’expérience de ses téléspectateurs, OrangeTV eCela atténuera les matchs qui correspondent au FC Barcelone et au Real Madrid en résolution 4k.

3 Comparaison de prix

Movstar + et Orange lancent leurs meilleures offres pour profiter du football

Si vous décidez d’opter pour les services de Movistar pour la saison de football à venir, la société propose Fusion de football Selection Plus pour un montant de 114 euros par mois. Cette option vous permet de regarder tous les matchs de football, séries et plus de 80 chaînes susmentionnés. En outre, Si vous vous inscrivez maintenant et louez leurs services en tant que nouveau client avant le 31 août 2020, vous bénéficierez d’une réduction de six mois., donc le prix mensuel pendant cette période sera de 57 euros par mois. Si vous n’êtes intéressé que par LaLiga, vous avez cette possibilité pour 99 euros par mois ou 50 euros par mois pendant les six premiers mois à compter de l’inscription initiale si vous adhérez à l’offre avant la fin du mois d’août. La même chose se produit si vous ne voulez regarder que la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Pour sa part, avec le Tarif Love Total Unlimited, clients Orange Ils ont accès à tout le football, ainsi qu’aux films, séries et Netflix. Cette option est disponible au prix final de 89’95 euros par mois. Si vous décidez de contracter leurs services pour la première fois et avant le 30 septembre 2020, vous bénéficierez d’une réduction pendant les trois premiers mois, réduisant les frais à 42’48 euros par mois pendant cette période, tandis qu’à partir du quatrième mois jusqu’à la fin de la saison, le prix sera de 84’95 € par mois.

4 DAZN

DAZN propose la Copa del Rey et la Premiere League

La Copa del Rey et la Premiere League font partie du contenu star proposé par la plateforme DAZN. Pour un prix de 9,99 € par mois, ou 99,99 € par an, vous pouvez profiter de ces compétitions de football, ainsi que d’avoir la Coupe Carabao, la FA Cup et la Copa Libertadores à votre disposition. Si vous êtes amateur de sport en général, vous pouvez également profiter d’autres événements sportifs comme la nouvelle saison MotoGP ™; le meilleur basket européen avec l’EuroLeague Turkish Airlines, l’EuroCup et la Basketball Champions League; les Grands Chelems de tennis; ou les grandes randonnées à vélo parmi de nombreux autres sports.

De même, si pour une raison quelconque vous n’avez pu voir aucun des matchs qui vous intéressaient ou si vous voulez vous souvenir de certains des meilleurs jeux d’un match, DAZN a pensé à cette possibilité et permet à vos utilisateurs de profiter de votre contenu à la demande pendant sept jours. Il propose également des résumés avec les meilleurs moments des événements qu’ils diffusent. Tout cela que vous avez à portée en résolution HD.

5 Mediasest et l’Eurocup

Logo officiel de l’Euro 2020 qui a été reporté à 2021

La crise mondiale causée par l’expansion du COVID-19 a entraîné le report de nombreuses compétitions sportives, beaucoup d’entre eux jusqu’à l’année prochaine. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été les plus touchés par le niveau de préparation et l’énorme effort dont ils ont besoin, en particulier pour les milliers d’athlètes qui y ont participé et qui ont vu leur rêve frustré. Une autre des compétitions les plus attendues de 2020 était l’euro de football, qui devait avoir lieu entre juin et juillet de cette année. L’UEFA a affronté la situation difficile de reporter le championnat au 11 juin 2021, à quel moment, si rien ne l’empêche, une nouvelle édition du Championnat d’Europe commencera.

Avec ce report, Mediaset Espagne a perdu l’un de ses grands atouts de la saison estivale, la société dirigée par Paolo Vasile ayant acquis en exclusivité les droits de diffusion gratuite sur tous les matches de l’UEFA Euro 2020. a modifié toute sa grille de télévision pour pouvoir donner au football la plus grande importance possible. Dans cette intention, il avait préparé un grand spectacle pour que les fans de football puissent profiter de l’Eurocup avec une programmation spéciale et toutes sortes de détails, y compris la diffusion de tous les matchs répartis sur les différents supports linéaires et numériques du groupe. Il faudra attendre l’année prochaine.